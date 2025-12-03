Общество

Турнир по адаптивной художественной гимнастике и спортивным танцам на колясках пройдет в Пскове

Окружные соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по адаптивной художественной гимнастике пройдут в Центре лечебной профилактики (ЦЛП) 13 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: Кирилл Михайлов

В секции «Адаптивная художественная гимнастика» выступят сборные Новгорода, Санкт-Петербурга и спортсмены Псковской области.

Впервые в регионе организуют соревнования по спортивным танцам на колясках для детей и взрослых. Проведение таких соревнований стало возможным благодаря включению центра «Добрея» в Федерацию спортивных танцев на колясках. Это результат длительной и кропотливой работы специалистов центра, теперь они имеют право проводить такие турниры и готовить спортсменов. Тренеры получили доступ к обучающим материалам Федерации, рассказали организаторы.

На соревнования приедут коллективы из Пскова, Великих Лук и воспитанники интерната в Бельском Устье.

Организаторы соревнований также отметили, что турниры помогают людям с особенностями развития выходить за привычные ограничения, вести более полноценный образ жизни, заниматься спортом и участвовать в официальных соревнованиях. Для многих детей адаптивный спорт становится основным способом самосовершенствования, тренировок и борьбы с недугом.