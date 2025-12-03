Стал известен график приема депутатов областного Собрания на этой неделе

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
На этой неделе консультации можно получить у вице-спикера Юрия Сорокина, председателя законодательного комитета Алексея Севастьянова, руководителя экономического комитета Андрея Козлова.
Приемы будет проходить в региональной общественной приёмной по адресу: улица Гоголя, 9.
Предварительная запись обязательна: 8 (8112) 66-25-12
9 декабря, во вторник, с 10:00 до 12:00 прием проведет Юрий Сорокин (округ № 4: часть г. Пскова — северная часть Ближнего Завеличья, Дальнее Завеличье).
10 декабря, в среду, с 10:00 до 12:00 граждан примет Алексей Севастьянов (округ № 1: часть г. Пскова — центр, Любятово, Завокзалье, Псковкирпич).
11 декабря, в четверг, с 10:00 до 12:00 прием граждан осуществит Андрей Козлов (округ № 12: Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский районы).