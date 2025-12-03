Общество

Псковская Госавтоинспекция напоминает об ответсвенности за дачу взятки

Управление Госавтоинспекции по Псковской области напоминает, что дача взятки представляет собой преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Видео здесь и далее: управление Госавтоинспекции по Псковской области

Участникам дорожного движения следует помнить, что как предоставление взятки, так и ее получение являются нарушениями закона.

Это касается не только тех, кто получает взятку, но и тех, кто пытается склонить других к коррупционным действиям.

Госавтоинспекция призывает всех соблюдать закон и быть внимательными на дороге.