Пластический хирург рассказал, можно ли в 50 лет выглядеть на 25

Многие задаются вопросом: возможно ли в зрелом возрасте сохранить или добиться молодого и свежего вида лица, сравнимого с этим состоянием в 25 лет? Эксперт рассказал о процедурах, которые помогут добиться эффекта омоложения. Об этом рассказал известный российский пластический хирург – врач высшей категории, член ISAPS, РОПРЭХ Андрей Леликов.

Изображение: Gemini

По словам Андрея Леликова, в арсенале современных пластических операций есть три основых метода, которые позволяют добиться значительного омоложения и сохранить естественную выразительность лица. Это пластика лица (смас-лифтинг), пластика шеи (платизмопластика) и блефаропластика (пластика век).

«Самая эффектная операция для омоложения — это смас-лифтинг лица. В основе этой операции лежит подтяжка мышечной маски лица и фиксация на точках опоры — костной структуре. Все мягкие ткани (смас) перемещаются и фиксируются, что кожа раскладывается без видимых натяжений, что позволяет сохранить естественную мимику и индивидуальность», — пояснил врач.

Этот подход, отмечает пластический хирург, позволяет улучшить овал, устранять брыли, подтягивать щёчную зону и достигать долгосрочного эффекта, не меняя природные особенности лица.

«Ещё одна важная составляющая — пластика шеи, или платизмопластика. В основном применяется латеральная платизмопластика, которая чаще всего выполняется в комплексе с пластикой лица и основана на перемещении мышечных тканей — платизмы шеи. Это повышает тонус мышц шеи и убирает избыточную кожу», — добавил врач.

Операция позволяет выглядеть значительно моложе, избавившись от второго подбородка и проявлений возраста в области шеи, сохраняя натуральность и гармонию. Третья востребованная операция — блефаропластика или пластика век. Андрей Леликов говорит:

«Это одна из самых распространённых процедур — она позволяет убрать нависание верхних век, подчеркнуть миндалевидный разрез глаз и устранить мешки под глазами».

Часто процедура выполняется в сочетании с эндоскопическим лифтингом лба. Это помогает приподнять брови и улучшить общий восприятие лица, делая взгляд более открытым и свежим, пишет RuNews24.ru.

«Результат — омоложение области вокруг глаз и повышение общего ощущения молодости», — добавил спикер.

Возможна ли молодость в 50? Ответ Андрея Леликова — да, совершенно точно. Современная пластическая хирургия позволяет не только выглядеть моложе, но и сохранить природную гармонию и индивидуальные черты лица.

«Впечатляющий эффект достигается, если грамотно подобрать операции — это и подтяжка лица, и шеи, и век. Всё зависит от желаний пациента и рекомендаций хирурга», — заключил пластический хирург Андрей Леликов.

Так что, по мнению эксперта, в 50 лет вполне реально выглядеть на 25 — главное, чтобы при этом всё было естественно и гармонично.