Общество

Международный день борьбы с коррупцией отмечают 9 декабря

По инициативе ООН (резолюция A/RES/58/4) ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией (англ. International Anti-Corruption Day).

В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Она вступила в силу в декабре 2005 года.

Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции, пишет calend.ru.

Конвенция 2003 года — первый документ такого рода. Он особенно важен для стран, где коррумпированность всех структур наносит ущерб национальному благосостоянию.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН Ханс Корелл, объявив о решении учредить Международный день борьбы с коррупцией, призвал представителей более чем 100 стран, собравшихся на конференцию, подписать Конвенцию. Она должна стать важным инструментом международного права для противодействия коррупции, «наносящей ущерб развитию стран и представляющей угрозу демократии и режиму правового государства».

Россия в числе первых стран подписала Конвенцию. Как подчеркнул тогда в выступлении на форуме глава российской делегации замминистра иностранных дел РФ Алексей Мешков: «Россия ведёт с коррупцией бескомпромиссную борьбу и готова к конструктивному взаимодействию на антикоррупционном фронте со всеми государствами и соответствующими международными организациями». Также в России действует несколько законов о противодействии коррупции, а МВД России постоянно проводит мероприятия по борьбе с преступлениями коррупционной направленности.

Ведь коррупция — это сложное социальное, экономическое и политическое явление, которое, в той или иной степени, затрагивает все страны, вне зависимости от уровня развития. Она замедляет экономическое развитие общества и подрывает государственные устои. Ни одна страна, ни один регион, ни одно общество не обладают иммунитетом от коррупции.

По данным Международного валютного фонда, коррупция ежегодно стоит мировой экономике порядка 1 триллиона долларов, или 1,25% от мирового ВВП.

К тому же, коррупция не только сопровождает конфликты, но и часто является одной из их коренных причин. Она разжигает конфликты и препятствует мирным процессам, подрывая верховенство закона, усугубляя бедность, способствуя незаконному использованию ресурсов и обеспечивая финансирование вооруженных конфликтов.

Предотвращение коррупции, содействие прозрачности и укрепление институтов имеют решающее значение для достижения целей в области устойчивого развития. Построение справедливого мира и устойчивой планеты возможно только в том случае, если коррупция не будет стоять на пути.

Поэтому в этот день во многих странах мира проходят демонстрации, встречи, конференции, семинары и другие мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией и каждый год посвящённые определённой теме.

Россия здесь не исключение. Силами общественных организаций, образовательных учреждений, представителей власти, правоохранительных структур и вообще всех неравнодушных граждан во многих российских городах в этот день проводятся самые разные акции и мероприятия, печатаются листовки и плакаты, рассказывающие о вреде коррупции и методах борьбы с ней.

