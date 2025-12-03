Общество

Как цифровизация изменила профессию грузчика в Псковской области, рассказали эксперты

Современный рынок труда предъявляет новые требования к специалистам практически всех сфер деятельности, даже для профессий, где традиционно был важен главным образом физический труд. Таким примером является грузчик. Сейчас современный работодатель ищет в кандидатах не только выносливость, но и цифровые компетенции, что напрямую влияет на уровень доходов. За год медианная зарплата грузчика в регионе выросла на 13% и составила 46,4 тысячи рублей, рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

По данным аналитики hh.ru, сегодня в топ-20 самых востребованных навыков для грузчиков входят не только «классические» умения — выносливость, приемка и выкладка товара, работа с ТМЦ, проведение инвентаризации — но и компетенции, связанные с командной работой (упоминалось почти шесть тысяч раз в вакансиях для грузчиков) и складской логистикой (более двух тысяч упоминаний в вакансиях).

Все чаще работодатели Псковской области ищут сотрудников, которые умеют пользоваться системами учета, корректно работать с товарными документами и оборудованием, а также понимать логику движения товарных потоков. Умение работать с ПК также становится важным требованием и встречалось в более чем двух тысяч вакансий для грузчиков. Также растет количество упоминаний такого требования как умение работать с терминалами сбора данных: в текущем году таких требований в вакансиях для грузчиков было более одной тысячи, что на 19% больше, чем в 2024 году. В данном случае аналитика свидетельствует, что профессия грузчика трансформируется из классической специальности, где задействованы только физические качества в профессию, связанную с новыми технологиями.

«Развитие автоматизации и цифровизации складских процессов делает эту профессию более технологичной. Современный грузчик взаимодействует с терминалами сбора данных, системами штрихкодирования и электронными накладными, контролирует корректность данных и работу автоматизированных линий. Машины берут на себя рутинные и тяжелые операции, а роль человека смещается в сторону контроля, точности и обеспечения бесперебойной работы процессов. Таким образом, профессия грузчика уже давно вышла за рамки физического труда — она требует внимательности, ответственности, технологической грамотности и умения работать в команде», — пояснила руководитель направления «Карьера и навыки hh.ru» Марина Дорохова.

Грузчики входят в топ-20 самых востребованных специалистов в этом году. За 11 месяцев работодатели открыли для них свыше 104,8 тысяч вакансий. Самый большой спрос на грузчиков наблюдается в Московской области — на нее приходится 15,6 тысяч вакансий или 15% от общего объема. На втором месте — Москва (8%), на третьем — Санкт-Петербург (5%). В пятерку также вошли Краснодарский край и Свердловская область (по 4%). В Псковской области было открыто более 200 вакансий.

По итогам 11 месяцев медиана предлагаемой зарплаты грузчика в России составила 59,9 тысяч рублей. За год она выросла на 10%. Среди российских регионов самые высокие зарплатные предложения для грузчиков наблюдаются в Камчатском крае — 80 тысяч рублей, Москве — 79,7 тысяч рублей, Магаданской области — 77,3 тысячи рублей, Сахалинской области — 77 тысяч рублей, Московской области — 75,9 тысяч рублей. В Псковской области медианная зарплата в этом году составила 46,4 тысячи рублей, что на 13% выше, чем годом ранее.