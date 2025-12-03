Общество

Профсоюзные санатории Псковской области представили на выставке в Москве

Делегация сотрудников профсоюзных санаториев Псковской области принимает участие в VIII ежегодной Международной выставке «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры». Возглавляет команду здравниц председатель профсоюзного объединения региона Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

В рамках выставки, которая проходит с 8 по 11 декабря в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве, участники расскажут о псковских санаториях и возможностях по санаторно-курортному лечению и оздоровлению. А также примут участие в пленарных заседаниях и познакомятся с новинками методов лечения и медицинского оборудования.

Тематика мероприятия: многопрофильные и узкоспециализированные клиники и медицинские центры, центры реабилитации, центры эстетической медицины, санаторно-курортные учреждения и другие.



«Для нас крайне важны самые новые технологии в санаторно-курортном лечении. Мы рассмотрим лучшие практики и изучим технологии, чтобы внедрить их в наших учреждениях. Здоровье наших сограждан — основная цель работы профсоюзных здравниц», — отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.