Общество

В лазерном бое и ритм-стимуляторе соревновались участники на фестивале «КиберЕдинство» в Печорах

В Печорской средней общеобразовательной школе № 3 завершился фестиваль «КиберЕдинство», который собрал школьников и студентов из разных стран, сообщили в министерстве молодежной политики Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство молодежной политики Псковской области

Фестиваль открылся торжественной церемонией. С приветственным словом к будущим лидерам IT-мира обратился Виктор Остренко, заместитель председателя Псковского областного собрания депутатов. Он пожелал участникам не только ярких побед, но и новых друзей, ценного опыта и смелых идей, которые рождаются на такой дружеской почве.

Участники состязались в стратегической дисциплине DCL-the game, в ритм-симуляторе Just Dance,а также в лазерном бое.

Фестиваль завершился церемонией награждения. Призеры получили заслуженные медали, а победители в каждой дисциплине забрали кубок «КиберЕдинства».

Проект реализован при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области за счёт субсидий из областного бюджета. Руководитель проекта — Василий Демидов.