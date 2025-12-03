Общество

Оксана Филиппова поделилась перечнем объектов, которые благоустроили благодаря ФКГС

Тема благоустройства общественных пространств — одна из ключевых для жителей любого муниципалитета. О том, как в Пушкиногорском округе реализуется флагманская в этой сфере Федеральная программа формирования комфортной городской среды (ФКГС) и какие объекты уже радуют жителей, рассказала глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Подстрочник».

«ФКГС – это очень серьезный проект, который позволяет нам благоустроить территории, на которые у ограниченного муниципального бюджета не всегда находятся возможности», – отметила Оксана Филиппова.

В текущем году в рамках программы был благоустроен парк на улице Садовой. Глава округа подчеркнула, что всегда стремится к комплексному подходу. Эта территория находится между двумя значимыми учреждениями культуры — Районным культурно-досуговым центром и зданием, где расположены школа искусств и библиотека. Оба здания в данный момент капитально ремонтируются по другой федеральной программе.

«Мне было крайне важно привести в порядок эту территорию, чтобы, когда все работы будут завершены, мы получили абсолютно обновленную, осовремененную зону в старой части поселка. Благодаря такому комплексному подходу, мы приведем всю территорию в порядок, чтобы она радовала жителей Пушкиногорья и гостей наших прекрасных мест», – пояснила Оксана Филиппова.

Работа по программе ФКГС ведется в округе не первый год. Ранее были реализованы и другие важные проекты: благоустройство лестницы у научно-культурного центра и двухэтапное преображение берега озера Табаленец.

Отдельным и самым масштабным достижением стало завершение в прошлом году благоустройства парка «Лукоморье». Этот проект был реализован в рамках конкурса для малых городов и исторических поселений. На эти работы было направлено 80,8 миллионов рублей.

«Это уже действительно зона отдыха, которая вызывает позитивное отношение у всех. Там можно найти себе применение буквально от нуля: для деток, которых мамы прогуливают с колясками, до людей пожилого возраста», – поделилась Оксана Филиппова.