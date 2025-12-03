Общество

Бесплатную экскурсию провели в музее-заповеднике «Изборск» в День героев Отечества

День героев Отечества отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря, и этой важной памятной дате была посвящена экскурсия по экспозиции «Изборская земля – святые места для русской культуры», которую провела в Доме купца Белянина старший научный сотрудник музея-заповедника Елена Левшова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Как рассказали представители музея, участники экскурсии, среди которых были и ученики Изборского лицея, узнали об испытаниях, выпавших на долю древнего города и его жителей в годы Первой мировой и Гражданской войн, о том, как сохранялась русская культура в эстонский период истории Печорского края (1920-1940).

Особое внимание экскурсовод уделила событиям Великой Отечественной войны: оккупации Изборска немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1944 годах и подвигам изборян, вставших на защиту Родины.

Завершилась экскурсия знакомством с выставкой «Без права на забвение» о преступлениях нацистов во время Второй Мировой войны.

Мероприятие приурочено к Всероссийской акции #Спасибо_Героям.