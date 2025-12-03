Общество

Директор фестиваля «Пушкин. Михайловское»: Спасибо за вчерашнюю зиму и за сегодняшнюю осень

Специальные — как традиционные, «академические», так и театрализованные — экскурсии для участников IV Фестиваля анимации и литературы провели сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

У дома поэта в Михайловском. Здесь и далее фото Алёны Бобрович со страницы официального сообщества фестиваля в социальной сети

Режиссёры и художники-мультипликаторы, представители команд, снимавших конкурсные фильмы, писатели, участвовавшие в литературной программе фестиваля, и другие действующие лица большого праздника анимации побывали в мемориальных усадьбах «Михайловское», «Тригорское», «Петровское» и в «Пушкинской деревне». В «Музейной почте» творческие гости Пушкинского заповедника с увлечением писали письма друзьям и родным непривычными для современных людей перьями, которые нужно обмакивать в чернила, а потом опускали свою корреспонденцию в старинный почтовый ящик. И обещали, что после посещения этих мест родится не один новый мультфильм.

На экскурсии в «Пушкинской деревне»

«Большое спасибо «Михайловскому» — за весну, за вчерашнюю зиму и за сегодняшнюю осень! Такое впечатление, что за эти пять дней перед нами прошли все времена года, — поблагодарила музей и гения здешних мест директор фестиваля Анна Моденова. — Мы все очень любим эти места, и я очень надеюсь, что мы вернёмся сюда через год, чтобы опять погрузиться в волшебную атмосферу анимации и литературы. И после будем возвращаться — вновь и вновь».

Гость фестиваля, писатель Анна Ремез

Напомним, что Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» был инициирован несколько лет назад Государственным Пушкинским заповедником и его директором Георгием Василевичем. В нынешнем году его посетили без малого 3,5 тысячи жителей и гостей Псковской области.