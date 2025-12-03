Общество

Дмитрий Шахов: Наталья Ильина не жаловалась на условия содержания в СИЗО

Во время визита в СИЗО к заключённой под стражу экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной никаких жалоб на условия содержания не поступало. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» рассказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Когда мы посещали место ее заключения в СИЗО, где она находилась, никаких жалоб на условия содержания она не высказывала. Единственная была одна личная просьба», - вспоминает омбудсмен.

По словам Дмитрия Шахова, первоначально Наталья Ильина находилась в двухместной камере, однако позже изъявила желание перейти в одиночную.

«Не сказать, что были условия, как в "Дворе Поздноева", но, тем не менее, минимальные условия быта были предоставлены, и никаких жалоб по условиям содержания за весь период этого срока нам не поступало», — отметил омбудсмен.

Он также добавил, что процесс приготовления пищи находится под контролем надзорных органов.

Говоря в целом о соблюдении прав человека в СИЗО Псковской области, Дмитрий Шахов заявил, что грубых нарушений выявлено не было. При этом он обратил внимание на парадоксальную ситуацию: для некоторых лиц без определённого места жительства пребывание в изоляторе становится способом выживания.

«Касается минимальных стандартов прав, соблюдения прав человека в СИЗО в Псковской области, я считаю, что здесь каких‑то грубых нарушений не было», — резюмировал уполномоченный по правам человека.

Напомним, 4 декабря Псковский городской суд изменил меру пресечения экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной и отправил ее под домашний арест.

Ильина находилась под стражей с 8 апреля. Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 года.

По данным следствия, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она приняла своего знакомого на должность доцента. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года «доценту» начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.

Однако это не единственный эпизод в деле экс-ректора. В августе была установлена ее причастность к иной противоправной деятельности. В отношении Ильиной возбуждены уголовные дела (два) по признакам преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Ильина организовала схему по присвоению бюджетных средств на сумму свыше 15 миллионов рублей, начисляя завышенную зарплату и выплаты подчиненным сотрудникам университета при условии возврата ей части получаемых средств. Так, полученные от сотрудников средства по двум эпизодам составили 1,28 миллиона рублей и 690 тысяч рублей.

А 26 сентября в отношении обвиняемой возбуждено ещё три уголовных дела по обстоятельствам получения денежных средств от сотрудников университета.

