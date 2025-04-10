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Закономерный итог эпохи Ильиной

Вчера поздно вечером суд определился с мерой пресечения для ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, задержанной 8 апреля. Она остается под стражей, пока на два месяца, до 7 июня. Опорный вуз региона ворвался в топ федеральных новостей, увы, не с информацией о масштабной научной конференции или о прорывном открытии - дело в самой банальной коррупции. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера считает произошедшее логичным итогом шестилетнего барского правления Ильиной в университете. В своей колонке наш автор рассуждает о том, как «академическая владычица» руководила вузом и чем запомнится в Пскове ее шестилетний срок на посту ректора.

Вероятно, с этого момента о Наталье Ильиной можно говорить как о бывшем ректоре. Смена руководителя — дело времени на подбор кандидатуры преемника.

Логика работы правоохранительной системы подсказывает: задержали и арестовали — посадят. Вчера мы увидели кадры из зала суда с Натальей Ильиной во время избрания меры пресечения. С большой долей вероятности арест будут продлевать весь период следствия до самого приговора. Комментируя задержание ректора, председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев сказал, что изоляция исключает влияние подозреваемой на расследование.

Наталью Ильину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (до десяти лет тюрьмы). Предполагаемая схема обогащения поражает цинизмом. Правоохранители озвучили информацию про лаборанта, через карту которого ректор обогатилась на 10 млн рублей. А сразу после задержания в СМИ писали о том, что ректор повышала преподавателям зарплату, но денег они все равно не видели, разницу приносили руководительнице. Профессура иронично называла постыдные поборы «полюдьем», сравнивая их с древнерусской системой сбора дани, когда правитель лично объезжал подвластные территории для сбора подношений.

Теперь яснее стала природа чисток, которые устроила ректор Ильина в вузе. За время ее правления из ПсковГУ было выдавлено значительное число как опытных авторитетных преподавателей, так и молодых перспективных ученых. Избавлялась от тех, кто открывал рот для выражения несогласия с политикой руководства университета, о чем ПЛН уже не раз писала.

В итоге остались, как казалось ректору, полностью подконтрольные кадры. Одни молчали, потому что преданы науке. Академическими исследованиями, кроме как в университете, больше в Пскове почти негде заниматься (а по некоторым направлениям негде совсем). Ушли во «внутреннюю Монголию», надеясь на наступление более благоприятных времен. Другие помалкивали, делая карьеру, получив при Ильиной хорошие должности и рассчитывая попасть однажды в такие же дамки.

Она не стеснялась заявлять во всеуслышание о баснословных зарплатах в университете. Не далее как в январе Наталья Ильина в Псковском областном Собрании заявила, что средняя зарплата в вузе находится на уровне 91 тысячи рублей, столько получает 80% профессорско-преподавательского состава. А молодые ученые вообще имеют не меньше 150 тысяч ежемесячно. Наверно, из столиц эти деньги выглядят не бог весть какими. Но по псковским меркам выходило, что преподаватели катались, словно сыр в масле.

Пока не выяснилось, что все масло сосредоточилось на единственном бутерброде.

Думаю, папка, где надо, была уже подшита и только ждала своего часа для запуска в оборот. Видимо, он настал как раз после выступления в региональном парламенте.

Складывается впечатление, что до последнего Наталья Ильина была уверена, что за руку поймана не будет. Публику каждый раз поражает, с каким искренним изумлением коррупционеры воспринимают свое задержание. И ничему не учатся на кейсах «коллег». Не остудила голову Натальи Ильиной история заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого, получившего взятку автомобилем и массажным креслом, а следом — десять лет строгого режима. Как раз в эти дни начинаются апелляционные слушания.

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На кадрах оперативной съемки из университета Наталья Ильина выглядит ошарашенной. У сотрудницы органов, протянувшей ей на подпись постановление о возбуждении уголовного дела, спрашивает: «А если я не согласна?» В этот момент зрителям хочется в экран смартфона, что называется, орнуть в голосину. Типа, что? Если не согласна, так сейчас сотрудница развернется к своим коллегам в масках и пожмет плечами: «Ребята, уходим, она не согласна». Они действительно ушли — но уже вместе с Натальей Ильиной.

По сообщениям СМИ, у псковского ректора нашли две квартиры в Москве (одну она зарегистрировала на мать, но попытка скрыть имущество провалилась) стоимостью 26 и 30 млн рублей. В Пскове она жила, как настоящая барыня, в элитном отеле «Двор Подзноева» ее постоянно ждал снятый номер. А что, удобно, за тебя уберутся, еду из ресторана принесут прямо в номер, постирают и отгладят одежду. Гардероб ректора состоял исключительно из брендовых вещей. Например, в момент задержания при Наталье Ильиной находилась сумочка Dior стоимостью едва ли не в полмиллиона рублей.

На работу она всегда приезжала с салонной укладкой и профессиональным макияжем — если, конечно, давала себе труд являться в присутствие. Ректор регулярно оформляла себе длительные командировки в столицу, проводя время в своей новой недвижимости.

По своему профилю Наталья Ильина занималась биологией. Как емко вчера отметил один из комментаторов в сообществе Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте», была она, скорее, не биологом, а алхимиком. Только так можно объяснить вытаскивание денег из воздуха, окружающего высокую должность.

Органам еще предстоит выяснить, только ли с преподавательскими зарплатами подследственная проворачивала махинации. Изоляция фигурантки поможет вдумчиво изучить документы и со всем вниманием выслушать показания освободившихся от диктата сотрудников университета.

Действия вот таких «ильиных» приводят к двум печальным эффектам. Во-первых, рядовой обыватель с подозрением начинает смотреть на любого руководителя, считая, что каждый использует свою должность для «кормления».

Во-вторых, когда на федеральном уровне руководитель высокого ранга рапортует о высоких зарплатах ученых, народ угрюмо безмолвствует, а начальник не понимает, что не так. Вот же платежные ведомости. Происходит тотальный разрыв реальности и отчетов, образовавшаяся в этом вакууме финансовая разница оседает в конкретных карманах.

Говорят, что ректор Ильина любила козырнуть своими федеральными связями в органах власти. Создавала вокруг себя ореол неприкасаемости. Теперь она стала «неприкасаемой» в другом, индийском смысле этого слова. Нет сомнений в том, что все федеральные «связи» поспешат забиться под корягу и сделать вид, что фамилию псковского ректора впервые услышали из криминальной хроники.

Отсутствие немедленного возмездия за проворачивание делишек порождает чувство вседозволенности. Руководительница, пока ее не задержали, считала вуз не меньше, чем личной вотчиной. Журналистов, пытавшихся говорить о реальном положении дел, объявляла врагами университета. Не далее как в конце марта корреспондентам Псковской Ленты Новостей было отказано в доступе в главный корпус ПсковГУ, ставший местом проведения форума судей, — мелкая месть за публикации о том, что скрывается за тщательно выстраиваемым глянцевым фасадом вуза.

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Приговор станет закономерным итогом деятельности Натальи Ильиной в Пскове. Ректорствовала она ровно шесть лет, с апреля 2019 года по апрель 2025-го. Вся история ее ректорства — это время постоянных недоразумений, ошибок, негативных инфоповодов и самых настоящих трагедий. То притащенный Ильиной из Ульяновска тренер по регби устроил игрища у Могилы неизвестного солдата и Вечного огня. То студентка из Индии умерла не то от туберкулеза, не то еще от какой-то неприятной заразы — публику уведомить до сих пор не посчитали нужным. Была еще смерть второкурсника на паре по физвоспитанию. А ситуацию с многострадальным кампусом даже упоминать не хочется.

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История получилась, к большому сожалению, самая обыкновенная. Думала, что забралась на вершину мира, а оказалась в тюремной камере. СМИ до приговора суда не имеют права называть вещи своими именами. Этого приговора академическое сообщество Пскова будет ждать с большим нетерпением. Но еще больше — назначения толкового управленца, который будет использовать потенциал вуза не для личного обогащения, а для продвижения вперед науки и качественной подготовки кадров для экономики региона, то есть осуществления функций, ради которых университет и создавался, получал статус опорного для региона.

Сегодня многим преподавателям и студентам, нынешним и бывшим, обидно и горько читать в СМИ о положении дел в вузе. У некоторых может возникнуть желание упрекнуть журналистов, мол, зачем вы все это раздуваете, вы же наши выпускники. На наш взгляд, писать горькую правду можно и нужно. Выпускники точно так же желают добра своей альма матер, желают видеть ее тем престижным вузом, о котором нам столько рассказывали с высоких трибун. Достаточно очковтирательства. Пора, как дурной сон, забыть «эпоху Ильиной» и заняться нормальным развитием университета. Чтобы жители Псковской области уезжали за качественным образованием не в столицы, а получали его на месте. Как врач должен произнести диагноз, чтобы начать лечение, так и журналисты обязаны называть вещи своими именами. Все мы хотим, чтобы родной университет славился не подобными историями, а вошел в число лучших, что нам так долго обещала Наталья Ильина и что претворять в жизнь предстоит ее сменщику.

Юлия Магера