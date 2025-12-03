Общество

Жителя Локнянского округа осудили на полгода исправительных работ за долг по алиментам в 500 тысяч рублей

В Бежаницком районном суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Локнянского муниципального округа, обвиняемого в злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание детей (часть 1 статья 157 УК РФ). Государственное обвинение в суде поддерживал помощник прокурора Локнянского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что мужчина с 2024 года был обязан по решению суда ежемесячно выплачивать средства на содержание двух несовершеннолетних дочерей. Однако, будучи трудоспособным, он не производил выплат, не оказывал добровольной материальной помощи и не предпринимал мер для официального трудоустройства, несмотря на то, что ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. В результате общая сумма задолженности превысила 500 тысяч рублей.

Бежаницкий районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.