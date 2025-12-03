Общество

Средний размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей в 2026 году

Средний размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей в 2026 году, подсчитало РИА Новости по открытым данным.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал, что социальную пенсию в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля.

Согласно расчетам, после этой даты размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей.

Социальную пенсию назначают нетрудоспособным россиянам по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.