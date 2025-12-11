Общество

В Пскове провели комплекс мероприятий в честь юбилея Московской высшей школы милиции СССР

Московская высшая школа милиции СССР в этом году отмечает 50-летие со дня основания. В дань традициям Псковский филиал университета ФСИН России провел тематические лекции и другие просветительские мероприятия, среди которых – круглый стол и интеллектуальные игры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Для университета эта дата имеет историческое значение: образовательная организация начинала свой путь со средней специальной школы милиции. Курсанты первого курса стали участниками интерактивной лекции, посвященной истории специальных комендатур МВД СССР, которую провел доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Андрей Егоров, имеющий большой опыт работы в органах внутренних дел.

В ходе мероприятия курсанты познакомились с деятельностью специальных комендатур — подразделений, которые осуществляли учет и контроль за условно осужденными и условно освобожденными гражданами, обеспечивая их социальную адаптацию и возвращение в общество. Акцент сделали на значимости этой системы для формирования механизмов реабилитации и профилактики правонарушений. Обсуждение позволило курсантам увидеть историческую преемственность и влияние таких органов на современную практику.

Круглый стол «На страже закона» собрал курсантов разных курсов, которые еще на этапе подготовки докладов смогли углубиться в историко-правовые аспекты становления и развития советской милиции и уже в ходе круглого стола проанализировать вклад Московской высшей школы милиции СССР в подготовку специалистов высокого уровня.

Турнир по интеллектуальным играм стал завершающим мероприятием, приуроченным к юбилейной дате. Курсанты в очередной раз продемонстрировали эрудицию, оперативное мышление, умение работать в команде и применять знания на практике.