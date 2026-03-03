Тала Нещадимова: Стоит готовиться к возвращению минусовых температур

Несмотря на текущие плюсовые температуры, в Псковскую область окончательная весна придет только в апреле. Такой прогноз дала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Глава гидрометцентра предупредила о капризном характере погоды: снег продолжит выпадать периодически. Осадки, скорее всего, будут смешанными.
Синоптик также призвала не ждать скорого исчезновения снежного покрова: «Сказать, что снег сойдет полностью в ближайшие дни – нет, вряд ли».
Более того, жителям области стоит готовиться к возвращению минусовых температур. По прогнозам, понижение температур ожидаются уже в ближайшие дни марта, так как для этого месяца характерны возвраты холодов.
Подводя итог, синоптик обозначила примерные сроки прихода весны: несмотря на отдельные теплые дни, устойчивый переход к новому сезону произойдет не раньше апреля.
Напомним, в конце февраля в ГУ МЧС РФ по области прогнозировали, что первая половина марта порадует жителей Псковской области температурами, превышающими норму, однако во второй и третьей декадах температура опустится ниже привычных климатических показателей.
Тала Нещадимова также ранее говорила, что репетиция весны наступит с 27 февраля и до 5 марта.