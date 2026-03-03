Тала Нещадимова: Стоит готовиться к возвращению минусовых температур

Несмотря на текущие плюсовые температуры, в Псковскую область окончательная весна придет только в апреле. Такой прогноз дала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Глава гидрометцентра предупредила о капризном характере погоды: снег продолжит выпадать периодически. Осадки, скорее всего, будут смешанными.

«Вероятнее всего мокрый снег, либо снег с дождем. Осадки в этот период времени — вот такой вот переход зимы к весне — могут быть разных фазовых состояний, смотря где. В городе подтаивание будет более интенсивное, в лесах и полях поменьше», — пояснила Тала Нещадимова.

Синоптик также призвала не ждать скорого исчезновения снежного покрова: «Сказать, что снег сойдет полностью в ближайшие дни – нет, вряд ли».

Более того, жителям области стоит готовиться к возвращению минусовых температур. По прогнозам, понижение температур ожидаются уже в ближайшие дни марта, так как для этого месяца характерны возвраты холодов.

«Есть вероятность того, что морозные дни, даже возможно несколько морозных дней у нас еще будет, потому что обычно в марте у нас обычно до одной недели еще бывает мороз. Это естественно даже для самых теплых лет. В холодные годы мороза, естественно, больше. Поэтому мы не говорим, что это будет в ближайшее время, но понижение температур возможно 6 марта, потом 9-10 марта. Еще возможны дни с отрицательными температурами воздуха», — предупредила Тала Нещадимова.

Подводя итог, синоптик обозначила примерные сроки прихода весны: несмотря на отдельные теплые дни, устойчивый переход к новому сезону произойдет не раньше апреля.

Напомним, в конце февраля в ГУ МЧС РФ по области прогнозировали, что первая половина марта порадует жителей Псковской области температурами, превышающими норму, однако во второй и третьей декадах температура опустится ниже привычных климатических показателей.

Тала Нещадимова также ранее говорила, что репетиция весны наступит с 27 февраля и до 5 марта.