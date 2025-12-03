Общество

«Зумер» стало словом 2025 года по мнению филологов

По данным интернет-портала «Грамота.ру», словом 2025 года стал «зумер». По итогам голосования вариант набрал больше всего голосов специалистов — 42%.

В голосовании участвовали 469 филологов из 23 городов России — от Москвы и Петербурга до Владивостока, Ставрополя и Петрозаводска. Эксперты представляли три возрастные группы: 20–27 лет, 28–45 лет и 46+. Каждый мог отдать голос максимум за три слова.

Также в список слов-кандидатов вошли:

выгорание - 38%

ред-флаг - 37%

промпт - 36%

пупупу - 28%

брейнрот - 21%

имба - 18%

сигма - 17%

проявленность - 10%

подсветить - 10%

слоп - 10%

лимб -2%

В 2023 году акция прошла впервые, словом года стала нейросеть. В 2024 году словом года был вайб.