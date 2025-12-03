«Зумер» стало словом 2025 года по мнению филологов

По данным интернет-портала «Грамота.ру», словом 2025 года стал «зумер». По итогам голосования вариант набрал больше всего голосов специалистов — 42%.
В голосовании участвовали 469 филологов из 23 городов России — от Москвы и Петербурга до Владивостока, Ставрополя и Петрозаводска. Эксперты представляли три возрастные группы: 20–27 лет, 28–45 лет и 46+. Каждый мог отдать голос максимум за три слова.
Также в список слов-кандидатов вошли:
В 2023 году акция прошла впервые, словом года стала нейросеть. В 2024 году словом года был вайб.