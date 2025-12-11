Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
РКО и эквайринг в ПСБ
Работа в «Россети Северо-Запад»
До нового года не трогать!
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
в «СтругановЪ»
Почему такие желтые?
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
ESG-активность на Некрасова
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Тридцать мастеров и одна ёлка
Новогодний корпоратив
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Дорогу педагогу
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Общество 11.12.2025 13:590 Тала Нещадимова: Устойчивого снежного покрова к Новому году пока не ожидается 11.12.2025 17:410 «Гонконгский» вирус гриппа доминирует в Псковской области 11.12.2025 17:350 «Беседка»: Второй образовательный модуль программы «Герои земли Псковской». ВИДЕО 11.12.2025 17:190 Застройщику выдано предостережение за гору песка на улице Советской в Пскове 11.12.2025 17:130 Квоту на отлов собак в 2025 году в Псковской области увеличили до 490 голов 11.12.2025 17:070 Звонок не проходит: чем новые ограничения в интернете обернутся для россиян
 
 
 
Самое популярное 04.12.2025 18:378 Наталья Ильина отправится под домашний арест 04.12.2025 11:063 Александр Сорокин станет новым министром образования Псковской области 05.12.2025 14:544 Сбитая на улице Рокоссовского женщина скончалась в реанимации 05.12.2025 22:025 Льва Шлосберга* взяли под стражу в зале суда. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.12.2025 21:400 Житель Печорского района сбил насмерть двух людей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Часть участников программы «Герои земли Псковской» уже определились с местом работы 

11.12.2025 16:24|ПсковКомментариев: 0

О начале второго образовательного модуля программы «Герои земли Псковской» в ходе программы «Беседка» ​на ПЛН FM (102.6) рассказала директор Корпоративной академии правительства Псковской области и секретарь Общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова. ​Она отметила, что программа, несмотря на наличие плана и «ядра», достаточно гибка, что позволяет вносить корректировки и смещать акценты.

​Ирина Иванова подчеркнула, что второй образовательный модуль стартовал в декабре. ​В основу модуля лягут результаты среза знаний участников и их запросы, сформированные в процессе стажировки. Гостья студии также отметила, что некоторые участники уже определились с местом будущей работы, выбрав такие сферы, как «патриотика», работа с молодежью и культура.

«Мы с вами понимаем, что, если придем в армию, где множество войск, и зададимся вопросом «а кем я хочу быть?», для начала необходимо ознакомиться, как это работает. Именно поэтому программа очень систематизирована. Мы с первого дня говорим: «Подождите, не торопитесь, сначала со всем ознакомьтесь, пройдите стажировку». Возможно, и вторая стажировка будет ознакомительной. Кто-то уже принял решение, где будет работать. Есть ребята, которые шли с чётким пониманием, где они хотят работать», - рассказала гостья студии.

Ирина ​​Иванова объяснила, что участники, пройдя первый модуль, получили возможность ознакомиться с основами государственной гражданской службы​. ​«Важно не торопиться с выбором, а сначала ознакомиться со всеми аспектами и пройти стажировку», - сказала  ​секретарь Общественного совета программы.

По словам Ирины Ивановой, первый модуль участники завершили успешно, и теперь в течение двух месяцев продлится межмодульный период, включающий стажировки в органах государственной и муниципальной власти, а также работу с наставниками. ​Директор академии подчеркнула, что все наставники обладают большим управленческим опытом. ​В межмодульный период также проходят дистанционные лекции, участникам предоставляют литературу, книги, методические рекомендации и семинары.

«Для многих лекции стали открытием. Участники программы узнают свой регион лучше, с разных сторон, отрасли становятся интереснее. Появляется понимание, что в регионе развивается сельское хозяйство и другие сферы», - добавила директор Корпоративной академии правительства Псковской области.
Пресс-портрет
Иванова Ирина Викторовна Директор Корпоративной академии правительства Псковской области.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ваше отношение к «эффекту Долиной»?
В опросе приняло участие 176 человек
11.12.2025, 17:460 Псковский суд заключил под стражу подозреваемого в изнасиловании и убийстве 11.12.2025, 17:410 «Гонконгский» вирус гриппа доминирует в Псковской области 11.12.2025, 17:350 «Беседка»: Второй образовательный модуль программы «Герои земли Псковской». ВИДЕО 11.12.2025, 17:260 Выставка павловопосадских платков открылась в Куньинском округе
11.12.2025, 17:190 Застройщику выдано предостережение за гору песка на улице Советской в Пскове 11.12.2025, 17:150 Великолукская делегация приняла участие в собрании Олимпийского комитета РФ 11.12.2025, 17:130 Квоту на отлов собак в 2025 году в Псковской области увеличили до 490 голов 11.12.2025, 17:070 Звонок не проходит: чем новые ограничения в интернете обернутся для россиян
11.12.2025, 17:060 Во второй день заезда «Дружина Довмонта» в Печорах состоялись соревнования по самбо 11.12.2025, 17:010 Как ритейл и покупатели переживают новогодний бум, рассказали псковичам 11.12.2025, 16:590 Сервис «Планирование и рождение ребенка» запустили на «Госуслугах» 11.12.2025, 16:580 В Пскове провели комплекс мероприятий в честь юбилея Московской высшей школы милиции СССР
11.12.2025, 16:530 Открыта регистрация на Детско-родительский форум в Пскове 11.12.2025, 16:520 Рекомендации по имплантации зубов дали псковские стоматологи 11.12.2025, 16:410 Областной суд оставил приговор убившему жену псковичу без изменений  11.12.2025, 16:380 СОБЫТИЕ: Дом участника СВО в псковских Логозовичах подключили к газу
11.12.2025, 16:360 Дайте людям праздник! 11.12.2025, 16:240 Часть участников программы «Герои земли Псковской» уже определились с местом работы  11.12.2025, 16:180 В Палкино 42-летний рецидивист предстанет перед судом за хранение наркотиков 11.12.2025, 16:110 О жизни и труде врача Псковской губернии рассказали в музее-заповеднике «Изборск»
11.12.2025, 15:560 «Сказано — сделано»: еще в один дом в Логозовичах «пришел» газ 11.12.2025, 15:540 «Беседка»: Фестиваль «Кроха-фест» в Пскове 11.12.2025, 15:480 Одиннадцатая областная зимняя спартакиада среди детей-инвалидов прошла в Пушкинских Горах 11.12.2025, 15:440 ТОСы установили детские и спортивные площадки во дворах Пскова
11.12.2025, 15:380 Встречайте новинку! Плавленые сыры в новом объеме  11.12.2025, 15:051 Отбор в программу «Герои земли Псковской» был достаточно жестким — Ирина Иванова 11.12.2025, 14:580 Самозанятым псковичам разъяснили порядок страхования для получения больничных 11.12.2025, 14:490 В псковском ЖК Smart начали выдавать акты приема-передачи квартир
11.12.2025, 14:420 Страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января — Путин 11.12.2025, 14:340 Бесплатно не по карману 11.12.2025, 14:280 Продолжается приём заявок на конкурс «Подарок для изборской ёлки» 11.12.2025, 14:250 Две тонны моющих средств передали псковские таможенники в Бобровский дом-интернат
11.12.2025, 14:150 Пскович ударил одноклассника по голове бутылкой водки 11.12.2025, 14:020 Yota подарит юным россиянам сим-карту вместе с первым паспортом 11.12.2025, 13:590 Тала Нещадимова: Устойчивого снежного покрова к Новому году пока не ожидается 11.12.2025, 13:580 Ирина Иванова подвела предварительные итоги первого модуля программы «Герои земли Псковской»
11.12.2025, 13:510 В Псковской области отремонтированы дороги, ведущие к образовательным учреждениям 11.12.2025, 13:370 Долги неоплативших налоги псковичей растут с каждым днем  11.12.2025, 13:290 Тайну межевого камня раскрыли в музее-заповеднике «Изборск» 11.12.2025, 13:250 Персонализированный мангал от псковского производителя — идея подарка на Новый год
11.12.2025, 13:170 Пожар в хозяйственной постройке произошел в псковской деревне Теребушино 11.12.2025, 13:090 Как правильно ухаживать за съёмными зубными протезами, рассказали псковские стоматологи 11.12.2025, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Оттепель отменяется? 11.12.2025, 13:010 При взрыве в пермском университете погибли мужчина и 8-летняя девочка
11.12.2025, 12:570 Группа «АнимациЯ» выступит сегодня в Пскове в честь своего 25-летия 11.12.2025, 12:560 Нету интернету 11.12.2025, 12:440 Жалобу на заключение Льва Шлосберга* под стражу рассмотрят 12 декабря 11.12.2025, 12:390 Суд признал жительницу Дно виновной в убийстве мужа
11.12.2025, 12:350 Рецепт идеального вечера: музыка и грузинская кухня в GURAVI 11.12.2025, 12:340 Псковские и великолукские кадеты представили регион на Кремлевском балу 11.12.2025, 12:300 В псковском Доме молодежи прошел кинопоказ, приуроченный ко Дню Героев Отечества 11.12.2025, 12:220 Жителя Великих Лук оштрафовали за отказ пустить в дом пристава
11.12.2025, 12:160 До -5 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 12 декабря 11.12.2025, 12:150 «Зумер» стало словом 2025 года по мнению филологов 11.12.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о втором образовательном модуле программы «Герои земли Псковской» 11.12.2025, 12:000 Дом участника СВО в псковских Логозовичах подключили к газу
11.12.2025, 11:580 Антон Мороз: Мы последовательно работаем над улучшением ситуации с уличным освещением 11.12.2025, 11:480 Ночной «Рождественский пробег» организуют в Пскове 11.12.2025, 11:450 Автомобиль Volvo ХС90 горел в деревне Кузнецовка Себежского округа 11.12.2025, 11:390 Объекты музея-заповедника «Изборск» можно посетить по единому билету
11.12.2025, 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 11.12.2025, 11:250 Змея в квартире: россиянка нашла у себя дома маисового полоза 11.12.2025, 11:180 «Три мудреца»: Оттепель отменяется?  11.12.2025, 11:070 Самолет Москва — Псков вылетел из аэропорта «Внуково»
11.12.2025, 11:060 Заезд «Дружина Довмонта» торжественно открылся в Печорах 11.12.2025, 10:560 «Беседка»: Второй образовательный модуль программы «Герои земли Псковской» 11.12.2025, 10:530 Роспотребнадзор в ближайшие три года планирует разработать 50 новых видов тестов 11.12.2025, 10:480 В Великих Луках завершился Кубок города по баскетболу среди мужских команд
11.12.2025, 10:380 Росгвардия открыла вакансии для псковичей в отделах вневедомственной охраны 11.12.2025, 10:280 Псковичей приглашают на концерт органной музыки 14 декабря 11.12.2025, 10:100 Гитару с наркотиками изъяли полицейские в Псковской области 11.12.2025, 09:570 Встреча с «Птенцами» состоится в Музее истории Печор
11.12.2025, 09:470 Порядок получения медицинских услуг в госпитале ветеранов войн разъяснил Игорь Дитрих 11.12.2025, 09:380 Движение на улице Пароменской в Пскове ограничат до 15 декабря 11.12.2025, 09:300 В ГД предложили внедрить единый механизм записи ребенка на продленку 11.12.2025, 09:150 26% псковичей ищут себе замену, увольняясь с работы - опрос
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru