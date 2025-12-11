Часть участников программы «Герои земли Псковской» уже определились с местом работы 

О начале второго образовательного модуля программы «Герои земли Псковской» в ходе программы «Беседка» на ПЛН FM (102.6) рассказала директор Корпоративной академии правительства Псковской области и секретарь Общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова. Она отметила, что программа, несмотря на наличие плана и «ядра», достаточно гибка, что позволяет вносить корректировки и смещать акценты.
Ирина Иванова подчеркнула, что второй образовательный модуль стартовал в декабре. В основу модуля лягут результаты среза знаний участников и их запросы, сформированные в процессе стажировки. Гостья студии также отметила, что некоторые участники уже определились с местом будущей работы, выбрав такие сферы, как «патриотика», работа с молодежью и культура.
Ирина Иванова объяснила, что участники, пройдя первый модуль, получили возможность ознакомиться с основами государственной гражданской службы. «Важно не торопиться с выбором, а сначала ознакомиться со всеми аспектами и пройти стажировку», - сказала секретарь Общественного совета программы.
По словам Ирины Ивановой, первый модуль участники завершили успешно, и теперь в течение двух месяцев продлится межмодульный период, включающий стажировки в органах государственной и муниципальной власти, а также работу с наставниками. Директор академии подчеркнула, что все наставники обладают большим управленческим опытом. В межмодульный период также проходят дистанционные лекции, участникам предоставляют литературу, книги, методические рекомендации и семинары.