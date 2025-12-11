ТОСы установили детские и спортивные площадки во дворах Пскова

Псков продолжает становиться комфортнее благодаря территориальному общественному самоуправлению, сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
Благодаря ТОСам активисты реализовали следующие проекты:
- Установка дополнительных элементов на детскую площадку (качели, песочница, качалка), а также спортивные тренажеры для взрослых и подростков на Рижском проспекте, 60;
- Песочница, качели, скамьи и урны – все для комфортных прогулок во дворе появилось на улице Алехина, 6;
- Организованы новые контейнерные площадки на улице Шестака у дома №10 и улице Коммунальной у дома №32;
- Оградили спортивную площадку в районе Учхоза, создав безопасное пространство для занятий физкультурой и активного отдыха.
«Спасибо всем активистам ТОСов за труд, энтузиазм и любовь к своему району! Вместе – мы сила!» – написал Борис Елкин.