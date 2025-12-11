Общество

Квоту на отлов собак в 2025 году в Псковской области увеличили до 490 голов

Комитет по ветеринарии Псковской области внес изменения в план-график отлова животных без владельцев на 2025 год. Соответствующий приказ №94 от 10 декабря 2025 года подписал председатель комитета Валерий Удалов.

Согласно обновленному плану, общее количество животных, подлежащих отлову на территории региона, изменилось. ​Теперь в Псковской области планируют отловить 490 собак и 80 кошек.​

Изменения коснулись распределения квот по отдельным районам и городам области.

Например, в Невельском районе увеличили число собак, подлежащих отлову, до 93 голов. В городе Великие Луки запланирован отлов 40 собак и 43 кошек.

В городе Пскове предусмотрен отлов 58 собак, а в Псковском районе — 34 собак.

Ранее квоту на отлов бездомных животных до конца года в Псковской области увеличивали в ноябре.