Общество

В Пустошке завершился капремонт поста скорой медицинской помощи

Капитальный ремонт поста скорой медицинской помощи завершился в Пустошке. На проведение работ из областного бюджета было выделено 2,2 миллиона рублей, ещё 488 000 рублей – на закупку мебели. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

«Ранее занимаемые площади не соответствовали нормам размещения сотрудников скорой помощи. Сейчас созданы все условия для комфортной работы и отдыха фельдшеров и водителей. Обновлению и развитию объектов здравоохранения обязательно будем уделять внимание и дальше», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что современные посты помогут дежурным бригадам скорой сосредоточиться на главном – оперативной и качественной помощи людям.