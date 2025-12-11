Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Тридцать мастеров и одна ёлка
ESG-активность на Некрасова
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Работа в «Россети Северо-Запад»
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Почему такие желтые?
РКО и эквайринг в ПСБ
До нового года не трогать!
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
в «СтругановЪ»
Новогодний корпоратив
Город Рождества
выбор настойчивых
 
 
 
ещё Общество 11.12.2025 17:070 Звонок не проходит: чем новые ограничения в интернете обернутся для россиян 13.12.2025 10:480 Правительство РФ установило допустимые доли иностранных работников 13.12.2025 10:281 В СОЦПРОФ поддержали сокращение перечня запрещённых для женщин профессий 13.12.2025 10:080 День медведя отмечают в России 13 декабря 13.12.2025 09:280 Волну рекордного тепла на Северо-Западе сменило арктическое вторжение 12.12.2025 22:000 Почему нельзя разговаривать с детьми как со взрослыми, ответил психолог
 
 
 
Самое популярное 11.12.2025 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 09.12.2025 21:400 Житель Печорского района сбил насмерть двух людей 10.12.2025 12:441 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 11.12.2025 12:562 Нету интернету 08.12.2025 18:230 Рейтингомер: новый министр, Ильина под домашним арестом и Шлосберг* в СИЗО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День медведя отмечают в России 13 декабря

13.12.2025 10:08|ПсковКомментариев: 0

День медведя отмечается ежегодно 13 декабря во многих регионах России. Праздник, посвященный этому животному, не случайно появился в календаре — ведь медведь издавна почитается русскими людьми и считается символом России за свою силу и мощь. Дата же выбрана с связи с тем, что 13 декабря, как принято считать, все косолапые окончательно устраиваются в берлогах на зимнюю спячку и не выходят до весны.

Фото: Полистовский заповедник

Медведь — хищное млекопитающее. Согласно палеонтологическим сведениям, род медведей появился 5-6 миллионов лет назад. В настоящее время существует четыре современных вида (бурый, белый, белогрудый медведи, барибал или черный медведь) и несколько десятков подвидов. Все они, а также ряд вымерших (таких, например, как пещерный медведь) происходят от этрусского медведя, жившего 1-2 миллиона лет назад.

Само русское слово «медведь» — значит «поедающий мёд». Позднее эвфемистическая замена превратилась в основное название этого могучего животного, которое для русских людей – больше, чем просто хищник. Недаром на Руси так много сказок, поверий, поговорок и былин было посвящено медведю. Грозный и сильный и в тоже время справедливый и заботливый хозяин леса — он почитался во все времена, даже словарь Даля включает 37 наименований зверя: мишка, косолапый, Потапыч, Топтыгин, костоправ, куцый, косматый, космач…

Длина бурого медведя может достигать 3 метров, а вес — 800 кг. Продолжительность жизни медведя — 25-40 лет.

Самым молодым видом рода является белый медведь, который отделился от бурого собрата примерно 200 тысяч лет назад. Это один из самых крупных сухопутных хищников планеты, пишет Calend.ru

Самый мелкий представитель рода — малайский медведь. Его масса составляет от 30 до 60 кг, а длина — около 1,5 м. Он обитает в тропиках Юго-Восточной Азии, значительную часть жизни проводит на деревьях и питается преимущественно насекомыми. В спячку не впадает.

Бурому же медведю, чтобы основательно подготовиться к спячке, надо нарастить солидный слой подкожного сала — до 12 см. Всего же жировые запасы составляют до 40% медвежьего веса.

Медвежата рождаются у медведиц в начале зимы, но из берлоги выбегают только весной. Вес новорожденного медвежонка — примерно 350 г.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ваше отношение к «эффекту Долиной»?
В опросе приняло участие 246 человек
13.12.2025, 11:180 Прокуратура потребовала снести расселенный аварийный дом в Новоржеве 13.12.2025, 10:480 Правительство РФ установило допустимые доли иностранных работников 13.12.2025, 10:281 В СОЦПРОФ поддержали сокращение перечня запрещённых для женщин профессий 13.12.2025, 10:080 День медведя отмечают в России 13 декабря
13.12.2025, 09:480 Уроженца Оленегорска осудили в Новоржеве за угрозу зарубить дочь топором 13.12.2025, 09:280 Волну рекордного тепла на Северо-Западе сменило арктическое вторжение 13.12.2025, 09:080 В Саратове из-за атаки беспилотников погибли два человека 13.12.2025, 09:001 В Минфине предупредили о росте цен на жилье из-за семейной ипотеки
13.12.2025, 00:400 Чему учит детей и родителей бэби‑театр, рассказали на круглом столе псковского «Кроха‑феста» 12.12.2025, 22:000 Почему нельзя разговаривать с детьми как со взрослыми, ответил психолог 12.12.2025, 21:500 Предварительные итоги изучения «кочующего» могильника Турок-Лопатово представили на археологической лекции в Пскове 12.12.2025, 21:400 Житель Пыталово получит 4 месяца исправительных работ за неуплату алиментов
12.12.2025, 21:300 Итоги исследований загадочных длинных курганов на Ворониной горе представили в Пскове 12.12.2025, 21:200 В Псковском филиале университета ФСИН отпраздновали День Конституции и наградили победителей научных конкурсов 12.12.2025, 21:000 В Росгвардии обсудили меры безопасности на новогодние праздники 12.12.2025, 20:400 Студенты псковского колледжа искусств выступили на Всероссийском конкурсе «Во славу десантного братства-2025»
12.12.2025, 20:200 Дело псковички и её знакомого, похитивших велосипеды, передали в суд 12.12.2025, 20:000 Археолог Юлия Колпакова раскрыла тайны псковских летописей: от «коркодилов» до «верблоудов» 12.12.2025, 19:500 В Пскове рассказали об итогах археологического сезона у стен Изборска 12.12.2025, 19:302 Игорь Сопов: Прошедшие без жалоб выборы — заслуга УИК
12.12.2025, 19:200 Участники СВО и члены их семей посетили музей-заповедник «Изборск» 12.12.2025, 19:000 «Миссис Псков гран-при 2025» Екатерине Гончаренко вручили медаль «Сокровище России» 12.12.2025, 18:400 200 хризантем уничтожат в Псковской области из-за белой ржавчины 12.12.2025, 18:210 В исправительной колонии №3 Псковской области провели проверку и выяснили условия жизни осужденных
12.12.2025, 18:070 «Псковские тепловые сети» рассказали о трудностях ремонта на улице Коммунальной 12.12.2025, 18:020 Изборск в «Истории государства Российского»: как Карамзин вписал древний город в летопись страны 12.12.2025, 18:010 Четыре рэпера прошли в полуфинал седьмого сезона Pskov Rap Competition 12.12.2025, 18:000 В Великих Луках наградили победителей конкурсов «Лучший дом», «Лучший двор» и «Лучший подъезд»
12.12.2025, 17:560 В Пскове мужчине продлили арест по делу о фиктивной регистрации иностранцев 12.12.2025, 17:490 «Семейные ценности»: Здоровые привычки — счастливая семья. ВИДЕО 12.12.2025, 17:480 «Дневной дозор»: О работе над бюджетом Псковской области 12.12.2025, 17:470 Водитель ВАЗа пострадал при наезде на дерево в Красногородском округе
12.12.2025, 17:460 В День Конституции в Изборске завершились Дни сетоской культуры 12.12.2025, 17:440 Ресурсы для мам и карта желаний: Детский фонд устроил в Пскове встречи с психологом 12.12.2025, 17:360 «На пятой передаче»: График перекрытий, запрет поворота налево и недостача стрелки направо. ВИДЕО 12.12.2025, 17:350 34 обвинения в наркопреступлениях утвердили жителю Новгорода в Пскове
12.12.2025, 17:330 Александр Братчиков: Все предложения по социальной ориентированности бюджета будут рассмотрены 12.12.2025, 17:280 Свыше 730 млн рублей получит Псковская область на зарплаты медиков в 2026 году 12.12.2025, 17:210 ​Псков примет всероссийский турнир по греко-римской борьбе 12.12.2025, 17:150 Конкурсанты «Кроха-феста» перенесли псковских зрителей в мир детства на спектакле «Когда я родился»
12.12.2025, 17:120 Гололедицу и до -9 градусов прогнозируют в Псковской области 13 декабря 12.12.2025, 17:050 Девочку сбили на нерегулированном пешеходном переходе в Великих Луках 12.12.2025, 17:030 «Хайпожоры»: В Госуслуги только с Max, блокировка Roblox и FaceTime — всё. ВИДЕО 12.12.2025, 17:000 Наталия Дубровская поздравила с 80-летием факультет русской филологии и иностранных языков ПсковГУ
12.12.2025, 16:530 ФСБ провела операцию по борьбе с незаконным оборотом оружия в Псковской области  12.12.2025, 16:420 В Пскове пройдет гала-концерт в честь завершения литературного проекта для молодёжи 12.12.2025, 16:380 Чемпиона по настольному теннису среди ветеранов определят в Пскове 13 декабря 12.12.2025, 16:300 Как уменьшить синдром ПМС у женщин, рассказал псковский онколог
12.12.2025, 16:240 «Титан-Полимер» принял участие в ярмарке трудоустройства для выпускников Псковского политехнического колледжа 12.12.2025, 16:180 Директор музея-заповедника «Изборск» поздравила исторический факультет ПсковГУ с 80-летием 12.12.2025, 16:120 Выбор настойчивых 12.12.2025, 16:010 Второй региональный «Кубок защитников Отечества» стартовал в Пскове
12.12.2025, 15:550 В псковском Доме молодежи прошёл мастер-класс по изготовлению Вифлеемской звезды 12.12.2025, 15:480 Дело о передаче Грацкому взятки в виде автомобиля псковский суд рассмотрит 19 декабря 12.12.2025, 15:451 Псковский филиал университета ФСИН провел конференцию о роли Конституции 12.12.2025, 15:310 Пожарные ликвидировали возгорание садового дома в пушкиногорской деревне
12.12.2025, 15:240 Открытие обновленного Детского музейного центра. ФОТОРЕПОРТАЖ 12.12.2025, 15:230 Псковичей раздражает недостаточная вовлеченность коллег на онлайн-встречах — исследование  12.12.2025, 15:190 В музее-заповеднике «Изборск» вспоминают реставратора и поэта Елену Морозкину 12.12.2025, 15:150 «Лучшее – враг хорошего»: псковский онколог посоветовал внедрять полезные привычки постепенно
12.12.2025, 15:112 С 1 сентября 2028 года в России появится новый букварь 12.12.2025, 14:490 Светлана Мельникова: В детстве нужно набрать любви, тепла и внимания на всю оставшуюся жизнь 12.12.2025, 14:440 Суд обязал администрацию дать сироте жилье в Опочке 12.12.2025, 14:260 Жители Псковской области принесли в банки свыше 300 тысяч монет
12.12.2025, 14:150 ВТБ предупреждает о мошеннической схеме со «школьными дневниками» 12.12.2025, 14:130 Три основных аспекта здоровья озвучил псковский онколог 12.12.2025, 14:040 Команда КВН «Камбаламба» из Пскова получила «бронзу» Первой телевизионной Лиги 12.12.2025, 13:540 Омбудсмен и общественники проверили изолятор временного содержания в Опочке
12.12.2025, 13:474 Областной суд оставил Льва Шлосберга* в СИЗО  12.12.2025, 13:440 43-я сессия Псковской городской Думы назначена на 19 декабря 12.12.2025, 13:290 «Внутри я так радуюсь»: актриса Юлия Хлынина рассказала о магии «Кроха-феста» и особенностях псковского зрителя 12.12.2025, 13:240 В деревнях Новоржевского округа заменили порядка 40 уличных светильников
12.12.2025, 13:200 Картина Бенуа из псковского музея станет частью выставки в петербургском «Манеже» 12.12.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Здоровые привычки — счастливая семья 12.12.2025, 13:000 «На пятой передаче»: График перекрытий, запрет поворота налево и недостача стрелки направо 12.12.2025, 12:500 Дновец ответил в суде за убийство гостя
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru