Общество

День медведя отмечают в России 13 декабря

День медведя отмечается ежегодно 13 декабря во многих регионах России. Праздник, посвященный этому животному, не случайно появился в календаре — ведь медведь издавна почитается русскими людьми и считается символом России за свою силу и мощь. Дата же выбрана с связи с тем, что 13 декабря, как принято считать, все косолапые окончательно устраиваются в берлогах на зимнюю спячку и не выходят до весны.

Фото: Полистовский заповедник

Медведь — хищное млекопитающее. Согласно палеонтологическим сведениям, род медведей появился 5-6 миллионов лет назад. В настоящее время существует четыре современных вида (бурый, белый, белогрудый медведи, барибал или черный медведь) и несколько десятков подвидов. Все они, а также ряд вымерших (таких, например, как пещерный медведь) происходят от этрусского медведя, жившего 1-2 миллиона лет назад.

Само русское слово «медведь» — значит «поедающий мёд». Позднее эвфемистическая замена превратилась в основное название этого могучего животного, которое для русских людей – больше, чем просто хищник. Недаром на Руси так много сказок, поверий, поговорок и былин было посвящено медведю. Грозный и сильный и в тоже время справедливый и заботливый хозяин леса — он почитался во все времена, даже словарь Даля включает 37 наименований зверя: мишка, косолапый, Потапыч, Топтыгин, костоправ, куцый, косматый, космач…

Смотрите также Под Великими Луками охотник наткнулся на след медведя

Длина бурого медведя может достигать 3 метров, а вес — 800 кг. Продолжительность жизни медведя — 25-40 лет.

Самым молодым видом рода является белый медведь, который отделился от бурого собрата примерно 200 тысяч лет назад. Это один из самых крупных сухопутных хищников планеты, пишет Calend.ru.

Самый мелкий представитель рода — малайский медведь. Его масса составляет от 30 до 60 кг, а длина — около 1,5 м. Он обитает в тропиках Юго-Восточной Азии, значительную часть жизни проводит на деревьях и питается преимущественно насекомыми. В спячку не впадает.

Бурому же медведю, чтобы основательно подготовиться к спячке, надо нарастить солидный слой подкожного сала — до 12 см. Всего же жировые запасы составляют до 40% медвежьего веса.

Медвежата рождаются у медведиц в начале зимы, но из берлоги выбегают только весной. Вес новорожденного медвежонка — примерно 350 г.