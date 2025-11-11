Общество

Под Великими Луками охотник наткнулся на след медведя

Под Великими Луками охотник наткнулся на след медведя, сообщили в закрытой группе «ВКонтакте» «Великие Луки. Рыбаки».

Фото: группа «ВКонтакте» «Великие Луки. Рыбаки».



В окрестностях Великих Лук один из местных жителей, отправившись на охоту за утками примерно в 15 километрах от города, заметил свежие следы и понял, что в округе бродит медведь.

Напомним, в августе поисковики заметили медведя в лесу во время поисков пропавшей великолучанки Людмилы Клементьевой. 9 июля женщина ушла в лес, до сих пор ее не удалось найти.

А в сентябре жители соседнего Куньинского района стали жаловаться на регулярные визиты медведей. В результате было выдано десять лицензий на отстрел медведей в рамках регулирования их численности.