Общество

Незаконная вырубка ёлки может обернуться псковичам штрафом до 500 тысяч рублей

Вырубка елки может грозить правонарушителям уголовной ответственностью в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет, рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Если ущерб от вырубки признан незначительным, гражданина оштрафуют на сумму от 3 000 до 4 000 рублей, а юридическое лицо — от 200 000 до 300 000 рублей.

Более суровое наказание предусмотрено за вырубку с применением техники (механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин) либо в лесопарковом зелёном поясе: для граждан штраф возрастает до 5 000 рублей с конфискацией срубленной ёлки, для юридических лиц — до 500 000 рублей, пишет РИА Новости.

В случае значительного экологического ущерба (например, если срублено дерево редкой породы) наступает уголовная ответственность. Тут штраф может достичь 500 000 рублей, а также возможно лишение свободы на срок до двух лет.

Эксперты рекомендуют приобретать новогодние ёлки только в официальных точках продажи, где предоставляются все необходимые документы на товар.