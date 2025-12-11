Общество

Псковская школа креативных индустрий получила две награды на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир»

Псковская школа креативных индустрий получила сразу две награды в Общенациональном финале ХI Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

В этом году на конкурс поступило более 3,5 тысяч заявок от авторов и производителей туристических сувениров из 79 регионов России, а также из Республики Беларусь.

Диплом лауреата II степени – за сувенир-игрушку «Псковские Барсики самые милые» и серию мультфильмов про Барсиков – совместный проект Псковского кукольного дома и ШКИ.

Также школа получила специальный диплом «За привлечение молодёжи к художественной деятельности» – за разработку и продвижение линейки сувениров «Псковская азбука».

«Этот успех подтверждает высокий профессионализм команды школы, качество её образовательных программ, а также большой вклад в развитие креативной экономики региона и поддержку талантливой молодёжи. Поздравляю ребят и преподавателей с заслуженными наградами», - отметил глава региона.