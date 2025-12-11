Общество

Конверт с деньгами на Новый год хотят получить 24% опрошенных псковичей — опрос

Конверт с деньгами является самым желанным новогодним подарком — о нем мечтают 24% опрошенных. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

На втором месте с 22% голосов — путешествия. Смартфоны и другие девайсы, а также косметика и парфюмерия поделили третью позицию, набрав по 5%. Бытовую технику и электронику для дома хотели бы получить в подарок 4% респондентов, столько же — билеты на культурные мероприятия. Украшения, сертификаты на обучение или товары для спорта желанны для 3%, подарочные сертификаты, книги, компьютерные игры или инструменты для ремонта — для 2%.

Мужчины значительно чаще женщин хотели бы получить в подарок деньги, а также инструменты для ремонта. Женщины же в два раза чаще мужчин мечтают о путешествиях. Горожанки также обрадуются косметике и парфюму, билетам на культурные мероприятия и украшениям.

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, хочет получить деньги (27%), косметику (13%) и гаджеты (8%). Респонденты в возрасте 35—45 года чаще делились желанием получить в подарок бытовую технику (7%) и сертификаты на обучение (6%). У горожан 45+ более популярны товары для спорта и подарочные сертификаты (по 4%).

Обладатели высшего образования чаще мечтают о книгах и билетах на культурные мероприятия, тогда как респонденты со средним профессиональным образованием — о сертификатах на обучающие курсы.

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем реже они рассказывали о желании получить в подарок деньги и чаще признавались, что мечтают о путешествиях.