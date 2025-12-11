Общество

В ближайшие часы по северу Псковской области сохранится густой туман

В ближайшие два часа по северу Псковской области сохранится туман с видимостью 500 метров и менее, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством, предупредили в МЧС.

«Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости», - уточнили специалисты.

Также следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Стоит несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.