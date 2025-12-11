Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний корпоратив
До нового года не трогать!
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Господин Рейтингомер
ESG-активность на Некрасова
Тридцать мастеров и одна ёлка
Почему такие желтые?
в «СтругановЪ»
Работа в «Россети Северо-Запад»
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
РКО и эквайринг в ПСБ
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Город Рождества
Из агрономов в фермеры
 
 
 
ещё Общество 11.12.2025 17:070 Звонок не проходит: чем новые ограничения в интернете обернутся для россиян 15.12.2025 10:300 Конверт с деньгами на Новый год хотят получить 24% опрошенных псковичей — опрос 15.12.2025 10:280 День открытых дверей для родственников осужденных прошел в псковской колонии №4 15.12.2025 09:530 В ближайшие часы по северу Псковской области сохранится густой туман 15.12.2025 08:200 Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году 15.12.2025 07:000 Народный артист России Левон Оганезов скончался
 
 
 
Самое популярное 11.12.2025 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 10.12.2025 12:441 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 09.12.2025 21:400 Житель Печорского района сбил насмерть двух людей 11.12.2025 12:563 Нету интернету 08.12.2025 18:230 Рейтингомер: новый министр, Ильина под домашним арестом и Шлосберг* в СИЗО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В ближайшие часы по северу Псковской области сохранится густой туман

15.12.2025 09:53|ПсковКомментариев: 0

В ближайшие два часа по северу Псковской области сохранится туман с видимостью 500 метров и менее, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону. 

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством, предупредили в МЧС. 

«Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости», - уточнили специалисты. 

Также следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Стоит несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ваше отношение к «эффекту Долиной»?
В опросе приняло участие 308 человек
15.12.2025, 11:060 О сервизе и столовом серебре ХХ века рассказали в изборском музее в День чая 15.12.2025, 11:000 Участок дороги в псковской деревне Хотицы закрыли с сегодняшнего дня на год 15.12.2025, 10:560 «Деловой полдень»: Современный бизнес: функции, вызовы и социальная роль 15.12.2025, 10:520 Выходной объявлен на некоторых объектах Псковского музея-заповедника 15 декабря
15.12.2025, 10:420 Средняя зарплата по Великим Лукам превысила 73 тысячи рублей — Николай Козловский 15.12.2025, 10:300 Конверт с деньгами на Новый год хотят получить 24% опрошенных псковичей — опрос 15.12.2025, 10:280 День открытых дверей для родственников осужденных прошел в псковской колонии №4 15.12.2025, 10:270 Великолучанину грозит срок за ДТП, в котором пострадала пассажирка
15.12.2025, 10:120 Объем отгруженных товаров великолукских производств составил свыше 150 млрд рублей 15.12.2025, 10:010 Троих мужчин задержали за изготовление наркотиков в Псковской области 15.12.2025, 09:530 В ближайшие часы по северу Псковской области сохранится густой туман 15.12.2025, 09:440 В «Музейной почте» Пушкинского заповедника ждут сказочных героев
15.12.2025, 09:300 Пропавшего в Пскове мужчину в серо-синей шапке с полосками нашли живым 15.12.2025, 09:150 В Пскове завершились чемпионат и первенство по карате 15.12.2025, 09:000 Россельхозбанк увеличил кредитование агробизнеса на 23% 15.12.2025, 08:400 В доме режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе нашли тела двух человек
15.12.2025, 08:200 Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году 15.12.2025, 08:000 Долги по налогам в России достигли рекордных 3,3 трлн 15.12.2025, 07:300 Сотрудники «СитиИнвестГрупп» расчищают снег в Пскове 15.12.2025, 07:000 Народный артист России Левон Оганезов скончался
14.12.2025, 22:480 Волшебство для самых маленьких: церемония закрытия «Кроха‑феста». ФОТОРЕПОРТАЖ 14.12.2025, 22:000 Российские шахматисты смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом 14.12.2025, 21:300 Прокуратура добилась лишения водительских жителя Пыталово из-за заболевания 14.12.2025, 21:000 Митрополит Матфей совершил Литургию в храме святых Константина и Елены в Пскове
14.12.2025, 20:300 Фарфоровую столовую посуду Красной армии представили в музее-заповеднике «Изборск» 14.12.2025, 20:180 «Белых» и «золотых» кроликов вручили победителям «Кроха-феста» в Псковском драмтеатре 14.12.2025, 20:000 Женщина‑водитель наехала на пешехода в Острове 14.12.2025, 19:380 Мужчина в серо-синей полосатой шапке пропал в Пскове
14.12.2025, 19:300 Журавль на псковской земле: от древних летописей до наших дней 14.12.2025, 19:000 На трассе «Р-23» Псков 15 декабря введут временное ограничение скорости 14.12.2025, 18:401 «Певческий сборник»: история праздничных хоров на Печорской земле 14.12.2025, 18:200 «Дневной дозор»: Живые или искусственные новогодние елки?
14.12.2025, 18:170 В Пустошкинском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме 14.12.2025, 18:000 Россияне рассчитывают на зарплату почти в 215 тысяч рублей в 2026 году - опрос 14.12.2025, 17:401 Новогоднее представление прошло на новой сцене Двора Постникова в Пскове 14.12.2025, 17:200 Псковская школа креативных индустрий получила две награды на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир»
14.12.2025, 17:000 Почти 2,5 млн кубометров отходов вывез «Экогрупп» из Псковской области за год 14.12.2025, 16:400 Фотофакт: В Псковском кремле установили новогоднюю ель 14.12.2025, 16:200 Кубок Псковской области по тяжелой атлетике прошел среди юношей 14.12.2025, 16:000 Искусствовед представит свою новую книгу о псковских фресках 19 декабря
14.12.2025, 15:400 Продолжается розыск двух пропавших детей из Великих Лук 14.12.2025, 15:200 Спортсмены клуба Nordman-2 дебютировали на чемпионате профессиональной лиги в Пензе 14.12.2025, 15:000 Псковичам напомнили о бесплатной и анонимной психологической поддержке по Детскому телефону доверия 14.12.2025, 14:400 Областные соревнования по воркауту прошли в Пскове
14.12.2025, 14:200 «Лабубомания» и «нацмессенджер»: в 2025 году в русском языке зарегистрировали 90 новых слов 14.12.2025, 14:000 Студент воссоздал псковский театр драмы им. А.С. Пушкина в Minecraft 14.12.2025, 13:450 Сильный мокрый снег ожидается в Псковской области в ночь на 15 декабря 14.12.2025, 13:400 В Локне за повторное вождение в нетрезвом виде задержан водитель мотоблока
14.12.2025, 13:200 Снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 15 декабря 14.12.2025, 13:161 Фотофакт: Новые новогодние инсталляции устанавливают на Октябрьской площади в Пскове 14.12.2025, 13:000 Профсоюзы СОЦПРОФ поддерживают инициативу о 13-й зарплате для медиков и педагогов 14.12.2025, 12:400 В псковском ГКЦ подвели итоги отборочного этапа конкурса «Дед Мороз Фест – 2025»
14.12.2025, 12:200 «Наше Радио» отмечает 27-й День рождения 14.12.2025, 12:000 Церемонию закрытия фестиваля «Кроха‑фест» псковичи смогут посмотреть онлайн 14.12.2025, 11:400 Участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы закроют с завтрашнего дня 14.12.2025, 11:200 Юные псковские шахматисты завоевали девять наград на первенстве СЗФО
14.12.2025, 11:000 В Госдуме предложили запретить «детское шампанское» 14.12.2025, 10:400 Незаконная вырубка ёлки может обернуться псковичам штрафом до 500 тысяч рублей 14.12.2025, 10:201 Объем автокредитования россиян достиг рекордных 2,96 триллиона рублей 14.12.2025, 09:580 В Псковской области отменили план «Ковер» и беспилотную опасность
14.12.2025, 09:402 Закрытый список педофилов хотят создать в России 14.12.2025, 09:200 Митрополит Матфей совершил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре 14.12.2025, 09:000 Над Псковской областью ночью был перехвачен один беспилотник 14.12.2025, 02:150 План «Ковёр» ввели в Псковской области
13.12.2025, 23:240 Режим беспилотной опасности объявлен в Псковской области 13.12.2025, 22:351 Мусоровоз задавил пенсионера на велосипеде на трассе «Псков» 13.12.2025, 22:040 Пассажир «Ласточки» пытался поехать из Петербурга в Псков без паспорта 13.12.2025, 22:000 В ходе очередного рейда в Пскове выявили более 30 незаконных вывесок
13.12.2025, 21:300 На участке трассы Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель ограничат скорость 14 декабря 13.12.2025, 21:280 Премьера бэби-спектакля «Один день в лесу» состоится в Пскове 14 декабря 13.12.2025, 21:072 Назван размер технологического сбора на электронную продукцию в РФ 13.12.2025, 20:470 В псковской библиотеке имени Василёва открылась выставка медиапроектов «Своды»
13.12.2025, 20:421 Явлинский связал арест Шлосберга* и Круглова** с выборами в Госдуму 13.12.2025, 20:270 Скончался художник и поэт Геннадий Устюгов 13.12.2025, 20:100 Самовольно установленные гаражи на улице Киселева в Пскове требуют снести 13.12.2025, 20:070 Крымчанин получил условный срок за выращивание конопли в Новоржевском округе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru