Общество

С предложением об инвестиционном развитии Пскова обратился предприниматель к Юрию Бурлину

Депутат Псковской городской Думы по округу №1 Юрий Бурлин провел прием граждан, в ходе которого жители Пскова озвучили ряд актуальных вопросов, касающихся состояния инфраструктуры округа и развития города. Среди пришедших была жительница дома по адресу Октябрьский, 27, которая не осталась равнодушной к проблемам своего микрорайона, сообщил Юрий Бурлин на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Юрий Бурлин / «ВКонтакте»

В ходе встречи псковичка подняла вопросы, связанные с состоянием двух зданий в центре города – по адресам Свердлова 40 и 72. Эти дома, по её словам, находятся в плачевном состоянии и требуют срочного внимания со стороны городских властей. «Мы все хотим жить в комфортной и безопасной среде, а эти здания портят облик нашего района», – отметила она.

Юрий Бурлин пояснил, что составит по этому вопросу обращение в контрольное управление. «Совместно с городскими органами мы разберемся и приведем в порядок внешнюю среду вокруг этих зданий», – добавил он.

Кроме того, женщина обратила внимание на старые сараи, расположенные во дворах центральной части Пскова. Как пояснил Юрий Бурлин, эти сооружения являются общедомовым имуществом, и решения об их сносе или ремонте должны принимать сами жильцы. Депутат готов подключиться к решению этого вопроса, однако решение о сносе сараев необходимо принять собственникам, так как это имущество находится на придомовой территории.

На приёме также присутствовал житель улицы Спортивной, который поднял вопросы, касающиеся шумового загрязнения от стадиона «Машиностроитель». «Жители близлежащей улицы жалуются на шум со стадиона во время тренировок. Мы должны найти баланс между спортивными мероприятиями и комфортом жителей», – отметил он.

Основной темой обсуждения стало предложение предпринимателя Николая о создании совещательного органа для обсуждения инвестиционного развития города. «Вложение инвестиций – это ключ к улучшению инфраструктуры и качества жизни в Пскове. Мы должны объединить усилия бизнеса и власти для достижения этой цели», – подчеркнул он.

Депутат отреагировал на предложение положительно: «Идея создания такого органа весьма актуальна. Мы уже получали подобные предложения и готовы обсудить их, включив в повестку следующих заседаний», – заверил Юрий Бурлин.