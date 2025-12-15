Сергей Вострецов: Индексация соцвыплат — ключ к защите уязвимых слоёв населения и стабильности общества

В России с 1 февраля 2026 года планируется индексация социальных выплат на уровень фактической инфляции за 2025 год, что затронет миллионы граждан, получающих поддержку от государства. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил важность данной меры для защиты уязвимых слоёв населения и призвал к строгому соблюдению принципа полной компенсации инфляции.
Минтруд подчёркивает, что индексация проводится ежегодно с 1 февраля именно на основе фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, чтобы компенсировать рост цен и сохранить покупательскую способность выплат. Если инфляция окажется выше прогноза, возможна корректировка коэффициента в сторону увеличения.
Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов позитивно оценивает планы правительства, но подчёркивает необходимость строгого соблюдения принципа полной компенсации инфляции:
Эксперты отмечают, что в условиях экономической неопределённости такая индексация помогает смягчить влияние роста цен на малообеспеченные группы. Окончательный коэффициент будет утверждён постановлением правительства в январе 2026 года на основе данных Росстата об инфляции за 2025 год.
Для получения повышенных выплат гражданам не потребуется подавать дополнительные заявления — индексация пройдёт автоматически через Социальный фонд России.