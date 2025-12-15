Общество

Сергей Вострецов: Индексация соцвыплат — ключ к защите уязвимых слоёв населения и стабильности общества

В России с 1 февраля 2026 года планируется индексация социальных выплат на уровень фактической инфляции за 2025 год, что затронет миллионы граждан, получающих поддержку от государства. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил важность данной меры для защиты уязвимых слоёв населения и призвал к строгому соблюдению принципа полной компенсации инфляции.

Минтруд подчёркивает, что индексация проводится ежегодно с 1 февраля именно на основе фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, чтобы компенсировать рост цен и сохранить покупательскую способность выплат. Если инфляция окажется выше прогноза, возможна корректировка коэффициента в сторону увеличения.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов позитивно оценивает планы правительства, но подчёркивает необходимость строгого соблюдения принципа полной компенсации инфляции:

«Индексация социальных выплат с 1 февраля 2026 года на уровень фактической инфляции — это важный шаг для защиты наиболее уязвимых слоёв населения: инвалидов, ветеранов, семей с детьми и пожилых граждан. Мы в СОЦПРОФ приветствуем подход, когда повышение привязывается именно к реальному росту цен, а не к прогнозам. Это позволяет сохранить реальную ценность пособий и не допустить дальнейшего снижения уровня жизни. Однако профсоюзы настаивают на том, чтобы коэффициент индексации был не ниже фактической инфляции, а в случае её превышения прогнозов — проводилась дополнительная корректировка. Кроме того, мы считаем необходимым учитывать региональные особенности: в некоторых субъектах РФ рост цен на продукты и услуги значительно выше среднего по стране. Индексация — это не только социальная справедливость, но и вклад в стабильность общества, мотивацию к труду и демографическое развитие».

Эксперты отмечают, что в условиях экономической неопределённости такая индексация помогает смягчить влияние роста цен на малообеспеченные группы. Окончательный коэффициент будет утверждён постановлением правительства в январе 2026 года на основе данных Росстата об инфляции за 2025 год.

Для получения повышенных выплат гражданам не потребуется подавать дополнительные заявления — индексация пройдёт автоматически через Социальный фонд России.