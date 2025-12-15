Общество

Почему многие решаются на ринопластику к Новому году, ответил хирург

Одним из самых популярных способов осуществить мечту о преображении становится ринопластика — операция по коррекции носа. Профессор Тигран Алексанян объяснил, почему стоит рассмотреть возможность ринопластики именно перед Новым годом.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Нос — это не просто орган дыхания, он является одной из самых заметных черт лица, способной существенно влиять на восприятие нашей внешности. Даже небольшие несовершенства, такие как искривление, горбинка или излишняя курносость, могут стать источником комплексов и неуверенности.

«Поэтому многие люди, мечтая о гармоничном облике, решаются на ринопластику. Эта операция может не только улучшить внешний вид, но и значительно повысить самооценку, подарив уверенность в себе в Новом году», - заметил эксперт.

Почему стоит решиться на операцию перед праздниками?

Профессор рассказал о двух абсолютно удачных сценариях развития событий. Первый вариант – это сделать ринопластику за пару недель до Нового года, чтобы встречать новогоднюю ночь в новом образе и наслаждаться своим отражением в зеркале. И хоть полный цикл восстановления после ринопластики может занять от 6 до 12 месяцев, видимый результат будет заметен уже через 10-14 дней после снятия шины Денвера, которая заменяет гипс. Это значит, что у клиента будет достаточно времени, чтобы выглядеть великолепно на новогодних фотографиях.

И второй вариант – сделать коррекцию носа накануне праздников, чтобы новогодние каникулы стали временем для реабилитации. В период восстановления важно строго следовать рекомендациям врача, чтобы избежать осложнений и достичь желаемого результата. После операции пациенту нужен покой, следует исключить нагрузки и посвятить время отдыху, так процесс восстановления пройдет максимально мягко. Поэтому длительные новогодние выходные – то, что надо, чтобы восстановиться после операции.

Ещё один повод решиться на ринопластику перед Новым годом – это психологический аспект, пишет RuNews24.ru.