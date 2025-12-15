Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Тридцать мастеров и одна ёлка
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
РКО и эквайринг в ПСБ
Почему такие желтые?
Господин Рейтингомер
Атлас здоровья ЛОНГРИД
До нового года не трогать!
ESG-активность на Некрасова
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Работа в «Россети Северо-Запад»
в «СтругановЪ»
Новогодний корпоратив
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Из агрономов в фермеры
 
 
 
ещё Общество 15.12.2025 16:120 Новая страница истории Псковской Ленты Новостей — обновленный сайт  15.12.2025 22:000 Почему многие решаются на ринопластику к Новому году, ответил хирург 15.12.2025 21:330 Школа креативных индустрий Пскова получила два диплома на всероссийском конкурсе 15.12.2025 20:370 Будущий памятник детям войны презентовали в Пскове 15.12.2025 20:010 Пушкинская «казначеиха» проинспектировала Мельницу крылату в «Михайловском» 15.12.2025 19:500 МКБ внедряет отечественную CRM-платформу «Модус» ИТ-холдинга Т1
 
 
 
Самое популярное 11.12.2025 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 10.12.2025 12:441 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 09.12.2025 21:400 Житель Печорского района сбил насмерть двух людей 11.12.2025 12:563 Нету интернету 08.12.2025 18:230 Рейтингомер: новый министр, Ильина под домашним арестом и Шлосберг* в СИЗО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почему многие решаются на ринопластику к Новому году, ответил хирург

15.12.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Одним из самых популярных способов осуществить мечту о преображении становится ринопластика — операция по коррекции носа. Профессор Тигран Алексанян объяснил, почему стоит рассмотреть возможность ринопластики именно перед Новым годом. 

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Нос — это не просто орган дыхания, он является одной из самых заметных черт лица, способной существенно влиять на восприятие нашей внешности. Даже небольшие несовершенства, такие как искривление, горбинка или излишняя курносость, могут стать источником комплексов и неуверенности.

«Поэтому многие люди, мечтая о гармоничном облике, решаются на ринопластику. Эта операция может не только улучшить внешний вид, но и значительно повысить самооценку, подарив уверенность в себе в Новом году», - заметил эксперт. 

Почему стоит решиться на операцию перед праздниками?

Профессор рассказал о двух абсолютно удачных сценариях развития событий. Первый вариант – это сделать ринопластику за пару недель до Нового года, чтобы встречать новогоднюю ночь в новом образе и наслаждаться своим отражением в зеркале. И хоть полный цикл восстановления после ринопластики может занять от 6 до 12 месяцев, видимый результат будет заметен уже через 10-14 дней после снятия шины Денвера, которая заменяет гипс. Это значит, что у клиента будет достаточно времени, чтобы выглядеть великолепно на новогодних фотографиях.

И второй вариант – сделать коррекцию носа накануне праздников, чтобы новогодние каникулы стали временем для реабилитации. В период восстановления важно строго следовать рекомендациям врача, чтобы избежать осложнений и достичь желаемого результата. После операции пациенту нужен покой, следует исключить нагрузки и посвятить время отдыху, так процесс восстановления пройдет максимально мягко. Поэтому длительные новогодние выходные – то, что надо, чтобы восстановиться после операции.

Ещё один повод решиться на ринопластику перед Новым годом – это психологический аспект, пишет RuNews24.ru.

«Новый год — это время, когда мы подводим итоги и строим планы на будущее. Поэтому принятие решения о ринопластике может стать символом новых начинаний и стремления к лучшему. Входя в новый год с обновленным внешним видом, вы можете ощутить прилив энергии и уверенности в себе. И, конечно, позитивные изменения во внешности несомненно повлияют на ваше праздничное настроение. Праздники — это время, когда мы окружены близкими и любимыми людьми. Преобразившись, вы не только порадуете себя, но и удивите окружающих своим новым образом», - заключил Тигран Алексанян. 
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?
В опросе приняло участие 40 человек
15.12.2025, 22:180 Губернатор провёл бюджетные консультации с парламентской оппозицией в областном Собрании 15.12.2025, 22:000 Почему многие решаются на ринопластику к Новому году, ответил хирург 15.12.2025, 21:330 Школа креативных индустрий Пскова получила два диплома на всероссийском конкурсе 15.12.2025, 21:200 Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте
15.12.2025, 21:010 Об увеличении финансирования на поддержку ТОС, учителей и медиков договорились депутаты-единороссы на встрече с губернатором 15.12.2025, 20:370 Будущий памятник детям войны презентовали в Пскове 15.12.2025, 20:200 Как в начале XX века в Изборске появился свой любительский театр, рассказали в музее 15.12.2025, 20:010 Пушкинская «казначеиха» проинспектировала Мельницу крылату в «Михайловском»
15.12.2025, 19:500 МКБ внедряет отечественную CRM-платформу «Модус» ИТ-холдинга Т1 15.12.2025, 19:300 «Круглый стол»: Успешно развивающиеся виды туризма в Псковской области. ВИДЕО 15.12.2025, 19:171 Фотофакт: На псковском торговом центре Fjord Plaza появилась новогодняя проекция 15.12.2025, 19:080 Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде
15.12.2025, 18:470 В медицинских учреждениях Псковской области ввели масочный режим 15.12.2025, 18:200 Руководитель экофермы «Изборский страус»: Активный упор мы делаем на гастротуризм 15.12.2025, 18:170 В Плюсском округе женщина обвиняется в убийстве сожителя 15.12.2025, 18:150 О принципе работы «вечного календаря» рассказали в изборском музее
15.12.2025, 18:130 Сроки подачи заявления на патент назвали в псковском УФНС 15.12.2025, 18:020 Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте 15.12.2025, 17:520 Безопасность и ИИ названы главными драйверами российской разработки в ближайшие годы 15.12.2025, 17:500 Большинство респондентов ПЛН после громкого суда с Долиной задает вопросы к правосудию
15.12.2025, 17:410 Светлана Баранова: Псковская область уже не является «регионом выходного дня» 15.12.2025, 17:360 Сергей Вострецов: Индексация соцвыплат — ключ к защите уязвимых слоёв населения и стабильности общества 15.12.2025, 17:220 Музей-заповедник «Изборск» опубликовал новогоднюю и рождественскую афишу 15.12.2025, 17:200 Путин подписал законы об оплате больничных и декрета для самозанятых
15.12.2025, 17:090 Псковские археологи подвели итоги сезона: от каменной иконки до фальшивой монеты Петра I 15.12.2025, 17:020 Выставка московского художника-графика «Ода русской зиме» откроется в Пскове 15.12.2025, 16:590 Названы наиболее востребованные виды туризма в Псковской области 15.12.2025, 16:570 В великолукской деревне Шедяково газифицировано первое домовладение
15.12.2025, 16:550 Отдых в плюсском кафе завершился дракой, преследованием и убийством  15.12.2025, 16:510 Задачник для министра образования 15.12.2025, 16:400 Пустошанку подозревают в фиктивной регистрации двух россиян 15.12.2025, 16:380 В Изборске показали артефакт первых лет телевещания в СССР
15.12.2025, 16:360 «Постскриптум»: «Эффект Долиной», апелляция Шлосберга* и что делать с политиками, которые не выполняют обещаний. ВИДЕО 15.12.2025, 16:350 В Великих Луках проводится сезонная ярмарка хвойных деревьев 15.12.2025, 16:180 Память погибших журналистов почтили в Пскове 15.12.2025, 16:120 Новая страница истории Псковской Ленты Новостей — обновленный сайт 
15.12.2025, 16:110 На выставку камней-талисманов приглашает музей-заповедник «Изборск» 15.12.2025, 16:060 Российский гейминг в новых реалиях: отечественная индустрия начала строить независимое будущее 15.12.2025, 16:030 Начинается видеотрансляция круглого стола «Успешно развивающиеся виды туризма в Псковской области» 15.12.2025, 16:010 День приёмов участников СВО и членов их семей пройдёт в Псковской области
15.12.2025, 15:530 До +5 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 16 декабря 15.12.2025, 15:500 «Деловой полдень»: Современный бизнес: функции, вызовы и социальная роль. ВИДЕО 15.12.2025, 15:410 Жительницы СЗФО планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 000 рублей — опрос Авито 15.12.2025, 15:410 Псковское отделение «Деловой России» заняло 22 место в федеральном рейтинге
15.12.2025, 15:240 Виновного в гибели двух людей жителя Тверской области осудили в Опочке 15.12.2025, 15:231 Социально-ориентированный предприниматель Артур Ханагян помогает восстанавливать храм в локнянской деревне 15.12.2025, 15:200 Ёлочные базары открылись в Пскове 15.12.2025, 15:130 Из истории музейного предмета Изборска: рояль фирмы C. M. Schröder
15.12.2025, 15:090 Онлайн-семинар проведет псковская налоговая для малого бизнеса 15.12.2025, 14:530 В Псковской области собрали 680 кг продуктов за два дня акции «Корзина доброты» 15.12.2025, 14:410 Николай Козловский: Показатели свидетельствуют об уверенном поступательном развитии Великих Лук 15.12.2025, 14:380 «Школа финансов»: Что такое UnionPay? 
15.12.2025, 14:362 Несколько припарковавшихся на зеленой зоне нарушителей выявили в Пскове 15.12.2025, 14:320 Круглый стол «Успешно развивающиеся виды туризма в Псковской области» пройдет в пресс-центре ПЛН  15.12.2025, 14:290 XXII Псковская регата вошла план‑календарь Всероссийской федерации парусного спорта 15.12.2025, 14:240 Гимнастки из Пскова стали призерами в финале Всероссийской клубной Лиги
15.12.2025, 14:210 Фестиваль «Полистовские святки» пройдет 8 января в локнянской деревне Гоголево 15.12.2025, 14:170 Псковские росгвардейцы изъяли у населения 18 единиц оружия за неделю 15.12.2025, 14:150 Умерла народная артистка России Ирина Андрианова 15.12.2025, 14:100 Заключительный аккорд археологического года: находки-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ
15.12.2025, 14:030 «Копейки серебром»: музей‑заповедник «Изборск» рассказал о денежной реформе XIX века 15.12.2025, 13:520 Браконьера задержали в Гдовском округе 15.12.2025, 13:500 Банковские эксперты считают ИИС хорошим первым шагом в инвестировании 15.12.2025, 13:480 На главного инспектора Ространснадзора в Псковской области завели дело о взятках
15.12.2025, 13:430 Лицеистка из Пскова победила во всероссийском конкурсе «Идеи будущего» 15.12.2025, 13:270 Стало известно расписание приёмов псковичей депутатами областного Собрания на этой неделе 15.12.2025, 13:230 Партнёрские роды временно запретили в Пскове 15.12.2025, 13:140 Семейная налоговая выплата будет составлять 70—100 тысяч рублей
15.12.2025, 13:070 «Михайловское» советует владельцам «Пушки» вести в музей родителей 15.12.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 15.12.2025, 13:000 Возгорание в квартире произошло на улице Печорской в Пскове 15.12.2025, 12:440 В Пскове открылась выставка археологических находок уходящего года
15.12.2025, 12:390 Двое неизвестных избили великолучанина в его квартире 15.12.2025, 12:380 С предложением об инвестиционном развитии Пскова обратился предприниматель к Юрию Бурлину 15.12.2025, 12:320 Жительница Пыталовского округа взяла два кредита под влиянием мошенников 15.12.2025, 12:300 Баня горела на улице Коновницыных в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru