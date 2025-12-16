Общество

Почему у птиц не мёрзнут лапы зимой: научные факты от музея‑заповедника «Изборск»

С наступлением холодов многие замечают: птицы спокойно расхаживают по снегу и льду, будто не ощущая мороза. Человек на их месте быстро бы простудился — так как же пернатым удаётся сохранять тепло, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Как пояснили сотрудники музея, ноги птиц покрыты довольно грубой кожей, что снижает чувствительность к холоду. Кроме того, их площадь, а соответственно и теплопотери - малы по сравнению с остальной площадью тела.

Для водоплавающих птиц, которые вынуждены грести своими перепончатыми лапами в ледяной воде, природа подарила уникальную кровеносную систему. Артерии в лапах примыкают очень тесно друг другу, потому теплая артериальная кровь, текущая к лапам, «уравновешивает» холодную кровь, идущую от лап. Такая система позволяет сохранять достаточную подвижность нижних конечностей и не приводит к их замерзанию.