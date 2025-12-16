Общество

«Дед Мороз Палыч и Снегурочка Олеговна всегда на связи» признаны лучшими в Пскове

В первом региональном конкурсе «Дед Мороз фест-2025» гран-при и сертификат на 30 000 рублей завоевала команда

«Дед Мороз Палыч и Снегурочка Олеговна всегда на связи», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото: администрация города Пскова

В номинации «Самая креативная команда» победителем стал институт праздника «Чудесники» (сертификат на 25 000 рублей), а приз зрительских симпатий забрала команда «Ёлки-палки» (сертификат на 15 000 рублей).

Дипломы и денежные сертификаты также получили:

«МорозКО» — 10 000 рублей,

«Снежная карамелька» — 10 000 рублей,

«Синяя молния» — 5 000 рублей,

«Матушка Зима» — 5 000 рублей.

Дипломы за участие вручены командам ОПГ «Псковский Дед Мороз» и «Северный десант».

«Огромное спасибо всем участникам за ваш талант, смелые идеи, праздничное настроение и любовь к творчеству! Вы создали неповторимую атмосферу и подарили зрителям настоящую новогоднюю сказку», - отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что в рамках финала первого регионального конкурса «Дед Мороз фест-2025» состоялось торжественное открытие главной городской ели на Октябрьской площади в Пскове.