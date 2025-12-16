«Дед Мороз Палыч и Снегурочка Олеговна всегда на связи» признаны лучшими в Пскове

В первом региональном конкурсе «Дед Мороз фест-2025» гран-при и сертификат на 30 000 рублей завоевала команда
«Дед Мороз Палыч и Снегурочка Олеговна всегда на связи», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова.
Фото: администрация города Пскова
В номинации «Самая креативная команда» победителем стал институт праздника «Чудесники» (сертификат на 25 000 рублей), а приз зрительских симпатий забрала команда «Ёлки-палки» (сертификат на 15 000 рублей).
Дипломы и денежные сертификаты также получили:
Дипломы за участие вручены командам ОПГ «Псковский Дед Мороз» и «Северный десант».
Ранее сообщалось, что в рамках финала первого регионального конкурса «Дед Мороз фест-2025» состоялось торжественное открытие главной городской ели на Октябрьской площади в Пскове.