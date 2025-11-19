Культура

«Дед Мороз фест» с призовым фондом 100 тысяч рублей пройдет в Пскове

Управление культуры Пскова приглашает на первый региональный новогодний фестиваль-конкурс «Дед Мороз фест-2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Участниками фестиваля-конкурса «Дед Мороз фест-2025» могут стать семьи, компании друзей и коллег.

Для участия необходимо собрать команду от 2 до 6 человек, в составе которой должны быть Дед Мороз и Снегурочка.

Командам требуется записать двухминутную видеовизитку и подать заявку до 7 декабря через форму.

Финал пройдет 15 декабря в Городском культурном центре Пскова. Призовой фонд составляет 100 тысяч рублей.

Главная награда — право участвовать в открытии главной городской ёлки на Октябрьской площади.

Подробности доступны в положении.