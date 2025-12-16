Общество

В торговом центре «Акваполис» открылась выставка в честь 15-летия проекта «Миссис Псков»

В ТРК «Акваполис» начала работу выставка-музей «Миссис Псков 15 лет», посвященная одному из самых ярких и статусных проектов региона. Вот уже 15 лет конкурс объединяет успешных, активных и талантливых женщин региона, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

За эти годы в копилке проекта накопились сотни эмоций, фотографии и настоящие «королевские» артефакты. Именно этой коллекцией организаторы решили поделиться со всеми гостями выставки.

Выставка работает в ТРК «Акваполис» на втором этаже с 10:00 до 21:00. Вход свободный.