Борис Елкин и депутат Евгений Васильев провели объезд проблемных дворов и объектов в Пскове

Глава города Пскова Борис Елкин совместно с депутатом Псковской городской Думы Евгением Васильевым совершили рабочий объезд территории округа №6. Целью выезда была оценка выполненных работ по благоустройству и обсуждение с жителями актуальных проблем. Об этом глава сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Начали политики с положительного примера — двора на Киселева, 15, который преобразился благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» и победе в конкурсе территориального общественного самоуправления (ТОС). Здесь появились ровные дорожки и детская площадка. По словам Бориса Елкина, этот успех стал толчком для соседних домов. Люди увидели, как можно менять свой двор, и тоже начали объединяться.

Далее были рассмотрены адресные задачи. На улице Чехова, рядом с домами №6 и №12, где проходит путь учеников лицея «Развитие», выявлена проблема недостаточного освещения в темное время. Глава города дал поручение разобраться в причинах и устранить нарушение.

В районе лицея №4 на Пароменской выделены две проблемы: необходимость ремонта пешеходной дорожки и переливы канализации возле храма Успения с Пароменья. По первой — поручено проработать проект для ремонта покрытия с двух сторон в следующем году. По второй, более сложной, продолжается поиск источников финансирования для ремонта сетей.

Также осмотрена территория возле гимназии №28 на Киселева, где летом уже появились тротуар и освещение. Для удобства родителей, привозящих детей на машинах, инициировано устройство подъезда: дорога уже отсыпана щебнем, в планах — укладка асфальта.

«Благодарю всех, кто включен в диалог. Вместе мы сделаем наш город комфортнее!» — подытожил Борис Елкин.