Минздрав Псковской области напоминает: диспансеризация — основа здоровья ребенка

В министерстве здравоохранения Псковской области подчеркнули ключевую роль профилактических осмотров в системе охраны здоровья детей. Ее основа — диспансеризация, направленная на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Диспансеризация позволяет не только сохранить, но и укрепить здоровье подрастающего поколения, решая три основные задачи:

Своевременное выявление отклонений в состоянии здоровья или ранние проявления заболеваний, когда лечение наиболее эффективно;

Определение группы здоровья ребенка, которая определяет программу физического воспитания, режим обучения и другие аспекты жизни;

Корректировка образа жизни и питания, а также выявление вредных привычкек у подростков.

Порядок проведения осмотров регулируется приказом Минздрава России от 14 апреля 2025 года № 211н, который действует с 1 сентября этого года. Углубленные осмотры проводятся в 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет. Они организуются бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления или непосредственно в образовательных учреждениях.

Для проведения осмотра необходимо информированное добровольное согласие родителей или законного представителя.

«Не следует воспринимать профилактические осмотры как формальность: они дают ценную информацию о состоянии здоровья ребенка и помогают предотвратить развитие серьезных заболеваний. Опыт показывает, что дети не всегда предъявляют активные жалобы и при проведении профилактических осмотров довольно много заболеваний у детей выявляются впервые», — пояснили в региональном Минздраве.

С начала года почти 100 000 детей Псковской области прошли профилактические осмотры.