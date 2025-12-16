Минздрав Псковской области напоминает: диспансеризация — основа здоровья ребенка

В министерстве здравоохранения Псковской области подчеркнули ключевую роль профилактических осмотров в системе охраны здоровья детей. Ее основа — диспансеризация, направленная на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Фото: министерство здравоохранения Псковской области
Диспансеризация позволяет не только сохранить, но и укрепить здоровье подрастающего поколения, решая три основные задачи:
Порядок проведения осмотров регулируется приказом Минздрава России от 14 апреля 2025 года № 211н, который действует с 1 сентября этого года. Углубленные осмотры проводятся в 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет. Они организуются бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления или непосредственно в образовательных учреждениях.
Для проведения осмотра необходимо информированное добровольное согласие родителей или законного представителя.
С начала года почти 100 000 детей Псковской области прошли профилактические осмотры.