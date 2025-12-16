В Пскове нашли еще 23 не вписывающихся в правила вывески

Утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров в городах Псковской области

Общество

На Октябрьском, Рижском и Прибрежном проспектах, улицах Л. Поземского, Народной, Петровской, Рокоссовского и Белинского, и переулке О. Зобова выявили 23 самовольно размещенные информационные конструкции, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова. Фотографии: контрольное управление администрации Пскова Владельцам выдали предупреждения. В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции будут принудительно демонтированы МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города. Напомним, работа по выявлению и демонтажу незаконно размещенных вывесок ведется постоянно.