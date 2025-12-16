Еще два учебных заведения Пскова закрылись на карантин

В список закрывшихся на карантин образовательных учреждений в Пскове добавились Псковский технический лицей и лицей «Развитие», сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.
По его словам, в данных учреждениях порог заболеваемости в 20% был превышен, поэтому учащихся отправили на карантин.
«Образовательный процесс приостановлен. Где это возможно, вводим удаленный формат обучения», - добавил Геннадий Иойлев.
Ранее сообщалось, что на карантин закрыли Псковский гуманитарный лицей и школу №16.