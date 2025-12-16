Общество

Псковская школьница вошла в электронный каталог «Перспективные кадры будущего»

Ученица 10 класса школы №2 города Пскова Доминика Васильева вошла в электронный каталог лучших потенциальных сотрудников для ведущих предприятий Российской Федерации «Перспективные кадры будущего», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

Псковичка участвовала в направлении «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего». Её проект был признан одним из лучших за последние два года.

Проект содержит в себе информацию о способах внедрения платформы Гью-Стюарта в качестве управляющего звена биоинспирированной системы Chuits. Ознакомиться с резюме девушки можно по ссылке.