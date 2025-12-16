Общество

Около 58 000 единиц вещевой помощи передал Детский фонд в районы Псковской области

Псковское областное отделение Российского детского фонда ежемесячно отправляет несколько грузов благотворительной помощи в районы Псковской области для семей с детьми, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. В первую очередь это: одежда, обувь, игрушки и книжки, предметы обихода, небольшая мебель (детские кроватки, столы и стульчики), сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Фото здесь и далее: Региональное отделение Детского фонда

За 11 месяцев работы Детский фонд передал 57 947 единиц вещевой помощи в Невельский, Опочецкий, Печорский, Бежаницкий, Струго-Красненский, Пыталовский, Усвятский, Красногородский и Гдовский муниципальные округа Псковской области.

Отправленная помощь распределяется среди семей, находящихся в сложной жизненной ситуации: малообеспеченные и неполные семьи, семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида. Обеспечивать распределение помощи на местах помогают волонтёры и партнёры Фонда, среди которых как активные мамы, так и сотрудники районных Центров социального обслуживания.

«Без надежных волонтёров в районах области нам было бы тяжело наладить систему отправки и распределения помощи для семей с детьми. Мы очень благодарны тем людям, которые помогают разгружать, сортировать и передавать в семьи с детьми необходимую помощь» – отметила координатор проекта «Добрые руки» Олеся Александрова.

Вещевая помощь оказывает многогранную поддержку семьям с детьми в сложных жизненных обстоятельствах – от материальной до социально‑психологической. Например, родители замечают, как дети начинают чувствовать себя увереннее, одеваясь в современные вещи. Уменьшается риск, что ребёнок будет подвергаться насмешкам в школе из-за внешнего вида. А родители, понимая, что базовые потребности детей закрыты, могут направить сэкономленные средства на их образование или семейный досуг.

Детский фонд искренне благодарит волонтёров, которые самоотверженно помогают упаковывать, грузить и доставлять грузы, а также лично вручают помощь в районах области. Отдельная благодарность выражается благотворителям, которые ежедневно передают детские и подростковые вещи, игрушки и книжки, а также и перечисляют денежные средства на реализацию программы «Экстренная социальная помощь» – именно благодаря их поддержке Детский фонд может оперативно закупать необходимые товары для семей с детьми и оплачивать логистику.

В Детском фонде напомнили, что они оказывают помощь малообеспеченным семьям с детьми, а также семьям, воспитывающим ребёнка-инвалида, проживающим на территории Псковской области.

«Если ваша семья оказалась в сложных жизненных условиях, вы можете обратиться в Детский фонд за поддержкой по следующим контактам: 8-911-365-70-05 или 533-880 – Олеся, координатор программ. Сотрудник Фонда расскажет о механике получения помощи и необходимых документах. Также готовы ответить на вопросы в социальных сетях», - добавили в фонде.

Отправки благотворительной помощи проходят в рамках проекта «Добрые руки» при поддержке правительства Псковской области.