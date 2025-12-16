Общество

Женский совет Псковского филиала университета ФСИН России подвел итоги уходящего года

Заседание совета Псковского филиала Университета ФСИН России, в повестке дня которого значился вопрос «О рассмотрении отчета о работе женсовета филиала в 2025 году» под руководством врио начальника образовательной организации Галины Пасичнюк состоялось сегодня, 17 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: Пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Наталья Абрамова, возглавляющая женский совет образовательной организации, доложила о главных мероприятиях общественного формирования.

В частности, она отметила, что были проведены мероприятия по правовой и социальной защите некоторых женщин – сотрудников, курсантов и работников, а также их семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Наталья Абрамова привела примеры этой работы и заверила, что она будет обязательно продолжена.

Большое внимание также было уделено воспитательной работе с курсантами, пропаганде здорового образа жизни, семейных ценностей. С этой целью были организованы встречи курсантов с представителями Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области.

В Год защитника Отечества женсовет провел комплекс патриотических мероприятий, на которых участники СВО и ветераны боевых действий из числа сотрудников УИС рассказали курсантам о своем боевом опыте и поделились историями своего восстановления.

Совместно с Псковской областной универсальной научной библиотекой имени Валентина Курбатова был организован цикл тематических лекций, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Заведующая отделом абонемента Светлана Галактионова в течение года встречалась с курсантами, рассказывая им о писателях-фронтовиках, среди которых – Михаил Шолохов и Константин Симонов.

«110-летие со дня рождения Константина Симонова стало поводом обратиться к творчеству писателя, который в годы Великой Отечественной войны работал военным корреспондентом. Курсанты узнали о силе его фронтовой лирики и всенародной любви к стихотворению "Жди меня", а еще о том, как роман-эпопея "Живые и мертвые" стал литературным памятником подвигу народа», – отметила Наталья Абрамова.

Члены совета филиала одобрили работу женского совета в уходящем году, признав ее важность в решении социальных задач и воспитании патриотически настроенной молодежи.