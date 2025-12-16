Псковcкая обл.
Общество

Wink и «Ростелеком» запускают умного помощника по выбору кино и сериалов

18.12.2025 10:15|ПсковКомментариев: 0

Первыми в сегменте онлайн-кинотеатров Wink и «Ростелеком» запускают открытое бета-тестирование сервиса «Агент развлечений», который интегрирован в интерфейс платформы и приложений. Новый удобный сервис на основе технологий искусственного интеллекта призван решить главную проблему зрителя — быстро найти кино или сериал под настроение и ситуацию из необъятного океана контента. Аналитика доказывает, что долгие поиски демотивируют человека, вызывают фрустрацию и в итоге снижают количество просмотров.

Фото здесь и далее: «Ростелеком»

Согласно исследованиям, чем дольше зритель ищет нужный контент, тем меньше шансов, что он перейдет к реальному просмотру. Имеет значение каждая минута. Например, при нахождении контента в течение двух минут к просмотрам приступает около 60% аудитории, а если поиск затянулся до четырех минут, то доля снижается уже до 20%. Если же на поиск тратится больше восьми минут, то просмотры неуклонно стремятся к 0%. Поэтому все онлайн-кинотеатры стремятся развивать рекомендательные системы таким образом, чтобы оставить зрителя на платформе и привести к реальному просмотру представленного контента.

«Как и все зрители, я регулярно сталкиваюсь с проблемой выбора контента. Фильмов и сериалов создается много, а еще больше уже накоплено в библиотеках онлайн-кинотеатров — только в Wink это более 60 тысяч фильмов и эпизодов сериалов. Поэтому, где не справляется человеческий, приходит на помощь искусственный интеллект, которому обработать гигантские массивы информации гораздо проще. Очень важно, чтобы участники бета-тестирования активно включились, делали максимум запросов, давали обратную связь, если “Агенту развлечений” не удалось с первого раза найти правильный контент под настроение. Сделать наш новый сервис по-настоящему умным мы можем только вместе со зрителями. В любом случае, за ИИ-помощниками будущее. В перспективе мы хотим научить “Агента развлечений” объяснять, почему он предлагает именно этот контент, и даже сделать индивидуальный трейлер — нарезку сцен из фильма или сериала, а также включать в рекомендации музыку и аудиокниги, представленные в Wink», — сказал генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин.

Разработкой сервиса занималась объединенная команда центра компетенций по искусственному интеллекту «Ростелекома» и онлайн-кинотеатра Wink. К началу работы в открытом режиме «Агент» прошел глубинное многомесячное обучение. Каждая единица контента Wink получила специальные цифровые метки для ускорения поиска по нужным параметрам. Нейросети учили искать ответы на массивах релевантной информации, включая киносайты с данными о фильмах и сериалах, рецензиями и отзывами зрителей (учитываются в том числе эмоциональные оценки, чтобы подобрать сериал под настроение), посты в социальных сетях и каналах мессенджеров.

«Благодаря совместным усилиям мы первыми вывели на рынок ИИ-агента, который открывает новые горизонты для зрителей кино и сериалов. Наш сервис не просто чат-помощник, а полноценный эмоциональный “персонаж” экосистемы Wink. Он будет формировать для каждого пользователя умную персональную ленту рекомендаций, которая динамически подстраивается под его предпочтения и опыт. После бета-тестирования сервис появится не только на всех платформах Wink, но также в популярных социальных сетях и мессенджерах», — пояснил заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов.

ИИ-агент делает процесс поиска развлекательного контента намного проще и быстрее, поскольку понимает нечеткие запросы («фильм, чтобы посмотреть вечером» или «сериал для романтического просмотра»). Важной предпосылкой для разработки сервиса стало динамичное развитие LLM-моделей (больших языковых моделей), умеющих работать с естественными языками, причем в случае с «Агентом развлечений» учитываются актуальные особенности русской речи. Для качественной работы сервиса используется комбинация нейросетей, проведено обучение нескольких классификаторов, а для разных видов сценариев применяется технология LoRA (Low-Rank Adaptation — настраивает ответы предварительно обученных нейросетей под конкретные задачи). Для быстрого и качественного семантического (смыслового) поиска ответов проведена модификация базы данных Reindexer — отечественного опенсорс-решения. «Агент развлечений» поддерживает контекст диалога — не нужно заново вводить данные, которые пользователь сообщил ранее.

Предварительное тестирование сервиса на фокус-группах получило высокие оценки: 84% участников посчитали продукт уникальным для рынка, а суммарный процент ценности ИИ-агента достиг 81% (по метрикам пользовательского опыта CSI/UMUX). Обучение «Агента развлечений» будет идти непрерывно, теперь в том числе на запросах больших групп реальных пользователей Wink.

«Агент развлечений» на 100% работает на технологиях и ИТ-инфраструктуре «Ростелекома», включая «Нейрошлюз» (корпоративный хаб ведущих нейросетей) и вычислительные мощности платформы «Турбо Облако» (высокопроизводительные GPU-процессоры, необходимые для быстрой отработки запросов нейросетями).

На этапе бета-тестирования «Агент развлечений» будет доступен совершеннолетним авторизованным пользователям в мобильных приложениях Wink для операционных систем iOS и Android. В декабре планируется привлечь к тестированию 20 тыс. пользователей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Рейтинг@Mail.ru