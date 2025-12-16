Общество

В следующем году бюджет территориального ФОМС превысит 13,5 млрд рублей

Финансирование программы обязательного медицинского страхования на территории Псковской области в 2026 году составит 13 млрд 592 млн 343,7 тысячи рублей. Бездефицитный бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2026 год и два последующих года принят на декабрьской сессии Собрания депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Утверждённые в ноябре основные параметры бюджета территориального ФОМС на этапе подготовки документа ко второму чтению были увеличены на 667 млн 822 тысячи рублей — дополнительные межбюджетные трансферты поступили из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Соблюдая процедуру рассмотрения законопроекта, депутаты вернулись к первому чтению, утвердили новые цифры доходов и расходов, а затем приняли документ во втором и третьем чтениях.

Напомним, что основным источником финансирования территориального ФОМС является федеральная субвенция, рассчитываемая исходя из численности застрахованного населения области и базового подушевого норматива. Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения покрываются за счёт средств областного бюджета.

Законопроект поддержан единогласно в трех чтениях.