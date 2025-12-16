Общество

Довыборы депутатов в Псковской области разрешили не проводить в последний год работы созыва

Изменения в Избирательный кодекс Псковской области поддержали депутаты Псковского областного Собрания в рамках очередной 50-й сессии 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом закона предусматривается, что дополнительные выборы депутатов Псковского областного Собрания, представительных органов муниципальных образований не назначаются и не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов, за исключением случая, когда в результате досрочного прекращения депутатских полномочий указанные органы остались в неправомочном составе.

Предусмотрена возможность досрочного прекращения полномочий территориальной избирательной комиссии по решению Избирательной комиссии Псковской области, принятому по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в случае изменения административно-территориального устройства Псковской области, повлекшего упразднение административно-территориальной единицы, либо в случае преобразования соответствующего муниципального образования.

Изменения также касаются открытия избирательных счетов политическими партиями и уточнения понятий электронного и дистанционного голосования во избежание путаницы в формулировках.

«За» проголосовали 19 депутатов, один – против, один – воздержался.