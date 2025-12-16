Общество

Пересмотрены сроки внесения законопроектов в Псковское областное Собрание

Статьи Регламента Псковского областного Собрания депутатов пересмотрели в рамках 50-й очередной сессии регионального парламента 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом постановления Псковского областного Собрания депутатов «О внесении изменений в статьи 74 и 75 Регламента Псковского областного Собрания депутатов» уточняются сроки внесения проектов законов Псковской области и постановлений областного Собрания для рассмотрения на сессии после заседаний комитетов.

Теперь проекты законов и постановлений будут представляться не позднее чем за 20 дней до сессии Собрания.

«Срок снижается до 20 дней, но фраза "как правило" перечеркивает смысл. Надо ее из законопроекта убирать», - высказал свое мнение депутат Псковского областного Собрания депутатов от «Яблока» Артур Гайдук.

«Идея внесения изменений в Регламент в том, чтобы отобразить фактическое положение дел. До этого была цифра в 30 дней. Все зависит от того, чтобы нам своевременно получить необходимые заключения. Я предполагаю, что тянуть время нет никакого смысла. По факту обычно так и происходит. Мы же не можем прописать все случаи жизни», - ответил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

«Тогда это и нужно было записывать в законопроект», - добавил Артур Гайдук.

Законопроект поддержали 20 депутатов, один воздержался.