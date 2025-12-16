Пересмотрены сроки внесения законопроектов в Псковское областное Собрание

Статьи Регламента Псковского областного Собрания депутатов пересмотрели в рамках 50-й очередной сессии регионального парламента 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Проектом постановления Псковского областного Собрания депутатов «О внесении изменений в статьи 74 и 75 Регламента Псковского областного Собрания депутатов» уточняются сроки внесения проектов законов Псковской области и постановлений областного Собрания для рассмотрения на сессии после заседаний комитетов.
«Срок снижается до 20 дней, но фраза "как правило" перечеркивает смысл. Надо ее из законопроекта убирать», - высказал свое мнение депутат Псковского областного Собрания депутатов от «Яблока» Артур Гайдук.
«Тогда это и нужно было записывать в законопроект», - добавил Артур Гайдук.
Законопроект поддержали 20 депутатов, один воздержался.