Общество

Псков накануне Рождества. ИНФОГРАФИКА

Украшать Псков к предстоящим праздникам начали еще в ноябре. Тогда же глава города Борис Елкин анонсировал, что вскоре на улицах можно будет «ощутить себя частью настоящей зимней сказки». Областную столицу готовят не столько к Новому году, сколько к Рождеству. Регион по президентскому нацпроекту «Туризм и гостеприимство» получил финансирование на проект «Рождество начинается здесь». Власти анонсируют – это только начало, продолжения стоит ждать в следующие два года. Каким уже сейчас получился «Псков – город Рождества» и где искать праздничное настроение, в инфографике Псковской Ленты Новостей.