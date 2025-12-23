Общество

Первый запах хвои: работа псковских елочных базаров. ФОТОРЕПОРТАЖ

С раннего утра на оборудованных площадках кипит работа. Помимо привычной зимней свежести, в воздухе витает стойкий аромат хвои. В городе работают новогодние елочные базары. Жители могут выбирать и покупать живые ели и сосны для главного праздника зимы.

Открытие ярмарки — это не просто начало торговли. Это первый, самый материальный шаг к волшебству. Теперь новогоднее настроение в Пскове можно не только почувствовать, но и купить, принеся домой в виде пушистой, пахнущей лесом красавицы.

Подробнее о работе елочных базаров — в фоторепортаже Анны Тягуновой.