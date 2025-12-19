Общество

В новоржевском ЗАГСе чествовали пары, отметившие 50‑летний юбилей совместной жизни

20 декабря в обновлённом зале регистраций Отдела ЗАГС Администрации Новоржевского муниципального округа состоялось чествование пар, отметивших 50‑летний юбилей совместной жизни. Об этом пишет глава Новоржевского округа Любовь Трифонова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Любовь Трифонова / ВКонтакте

Золотые молодожёны — Валерий Игоревич и Евгения Викторовна Клочковы, а также Валерий Николаевич и Надежда Анатольевна Ефимовы, собрались вместе с родными и близкими, чтобы отметить знаковый рубеж в своей семейной жизни.



Под звуки свадебного марша Мендельсона супруги торжественно вошли в зал. Пары оставили подписи в Книге юбиляров супружеской жизни. Состоялся традиционный Золотой супружеский поцелуй.



От имени главы Новоржевского муниципального округа пар поздравила О. Ю. Фёдорова. Семейным парам были вручены памятные медали от Губернатора Псковской области.



На вопрос о секрете семейного счастья юбиляры ответили единодушно: «Взаимопонимание, уважение, любовь, готовность всегда прийти на помощь друг другу».

«Это мероприятие — не просто дань традиции. Оно напоминает нам, что любовь может быть крепкой и верной, можно прожить полвека рядом, не теряя интереса друг к другу, с годами чувства могут становиться только глубже и теплее. Дорогие наши юбиляры! Мы искренне гордимся вами и от всей души желаем вам теплых искренних чувств, крепкого здоровья, радости и благополучия. Пусть ваш пример вдохновляет новые поколения на создание крепких, любящих семей! Будьте счастливы!» - пишет Любовь Трифонова.