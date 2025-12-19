Общество

Нейрофизиолог дал рекомендации по предотвращению деменции

Чтобы сохранить молодость мозга и снизить риски развития деменции, необходимо постоянно поддерживать его в творческом напряжении. Об этом 19 декабря в интервью порталу DOC.ru заявил профессор кафедры физиологии человека и животных МГУ, нейрофизиолог Александр Каплан.

Фото: Freepik

«Главная рекомендация — человек со своим мозгом должен быть всегда в творческом напряжении. Это не означает, что ежедневно надо совершать открытия. Но даже если вы мастерите табуретку, вносите в нее новизну: резьбу, причудливые ножки или еще что-то», — пояснил он.

Каплан отметил, что для создания новых нейронных связей полезно изучать иностранные языки на протяжении длительного времени, а также развивать мелкую моторику, например, писать ручкой на бумаге вместо использования клавиатуры, пишет Известия.

Нейрофизиолог также прокомментировал влияние искусственного интеллекта на мозг, указав, что ИИ сам по себе не представляет угрозы, но может быть опасен из-за возможных ошибок в программировании или приоритетах задач. Эксперт подчеркнул, что гаджеты и отсутствие живого общения снижают способности к эмпатии и воображению у молодого поколения.